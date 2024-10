Roberto Paolopoli: chi è il primo ex marito di Simona Marchini conosciuto in giovane età e padre dell’unica figlia dell’attrice

Simona Marchini – all’anagrafe Simonetta – questa sera sarà ospitata nel salotto di Rai 3 di Francesca Fialdini per la nuovissima puntata della trasmissione ‘Le Ragazze’ e tra i – potenzialmente – tanti argomenti che usciranno, potrebbero non mancare riferimenti all’ex marito Roberto Paolopoli e alla figlia Roberta, nata quando l’attrice era poco più che una ventenne al centro di una relazione che è più volte stata descritta come traumatica, manipolatoria e tutt’altro che serena come – in realtà – un amore dovrebbe essere.

Chi è Simona Marchini/ L'incontro con Don Lurio: "Lui mi accudiva è stato lui a procurarmi un provino in Rai"

A chi – e siamo certi siate in molti – si chiedesse chi è Roberto Paolopoli dobbiamo subito mettere in chiaro che sulla sua vita privata sappiamo ben poco, per dire quasi nulla: non è chiara la data di nascita e neppure dove sia cresciuto, ma sappiamo per certo che vanta il titolo nobiliare di ‘barone’ e che avrebbe conosciuto Simona Marchini in giovanissima età. Tra i due nacque quasi subito una relazione che qualche anno più tardi divenne un matrimonio vero e proprio nel corso del quale venne alla luce la (all’epoca) piccola Roberta: era proprio mentre portava il peso del pancione che l’attrice decise di lasciarsi la relazione con Paolopoli alle spalle, ‘fuggendo’ nella sua Roma.

Simona Marchini choc/ "Separazione Blasi e Totti? Avrei avuto più classe di lei, prendere gli orologi..."

Chi è la figlia di Simona Marchini: Roberta, nata dalla travagliata relazione con il barone

Sull’amore con Roberto Paolopoli – come dicevamo già prima – la Marchini non ha mai speso grandissime parole positive ed (anzi) l’ha sempre descritta come una relazione difficile che – ovviamente – “non funzionò” e dalla quale uscì “con le ossa rotte“: l’ex marito (parrebbe, lui si è sempre astenuto dal commentare e dall’apparire in pubblico) era un vero e proprio “manipolatore” che voleva convincere a tutti i costi l’attrice ad abbandonare il suo sogno per farla vivere interamente sotto il suo controllo e “dominarmi completamente“.

Un’esperienza – appunto – dalla quel uscì un paio di mesi prima di dare i natali a Roberta, ad oggi l’unica figlia di Simona Marchini che (negli anni successivi) ha attraversato quattro aborti spontanei: sul conto della figlia non sappiamo – quasi coerentemente con il padre – praticamente nulla se non il fatto che nel corso degli anni parrebbe essersi sposata con uno psicologo americano che le ha dato anche il suo primo (e forse unico) figlio, il piccolo Gabriele.