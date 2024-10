Chi è Simona Marchini? Conosciamo meglio l’attrice protagonista della nuova puntata de Le Ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdin che racconta storie di vita e di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. Ogni singola donna, famosa o comune viene raccontata nel contesto storico in cui si è trovata a vivere e degli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista. E’ il caso di Simona Marchini chiamata a rappresentare gli anni ’60. Attrice di grandissimo talento, la Marchini si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico anche come conduttrice e comica. Tantissimi i lavori a cui ha partecipato: da Acapulco a prima spiaggia… a sinistra fino a Don Matteo.

Renzo Arbore, chi sono le ex fidanzate e figli / Da Mariangela Melato a Mara Venier

Classe 1941, Simona è nata Roma e ha iniziato a lavorare nel mondo della recitazione con il teatro a soli 14 anni. Successivamente debutta in tv nel programma “A tutto gag” e poi partecipa a due film diretti da Francesco Massaro: “Miracoloni” e “I carabbinieri”. Non solo, come comica si fa conoscere grazie agli sketch che interpreta nel programma Quelli della notte.

Renzo Arbore a Domenica In: “Papà non voleva che facessi il disc jockey”/ “Mai tradita la Rai, sono l’unico…”

La carriera di Simona Marchini tra cinema, teatro e tv

Dal cinema alla televisione: la carriera di Simona Marchini l’ha portato a lavorare anche con Toto Cutugno e a Piero Badaloni nel varietà “Piacere Raiuno”. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo sicuramente Don Matteo dove ha recitato fino al 2016 prestando il volto al personaggio di Clara Tommasi. Sul grande schermo ha recitato in diversi film tra cui ricordiamo: “Voce del verbo amore”, “La scomparsa di Patò” e “Una donna per la vita” fino a “Notti magiche” una commedia drammatica di Paolo Virzì. Tra gli incontro che le hanno cambiato la vita c’è sicuramente quello con Renzo Arbore. “A lui devo tanto. Mi volle a Quelli della notte. Mi disse a pochi giorni dall’inizio della trasmissione: ‘Tu farai la centralinista’” – ha raccontato l’attrice dalle pagine de La Repubblica.

Perché si sono lasciati Mara Venier e Renzo Arbore/ La loro storia d'amore

Quel ruolo le ha cambiato la vita, visto che improvvisamente diventa Simona, la centralinista innamorata di Robbi-con-due-b suo. Non solo, la Marchini ricorda con grande affetto anche Gianni Minà a cui era legata da una profonda amicizia e infine Gigi Proietti: “insieme abbiamo lavorato a teatro nello spettacolo La Mostra. Un amico incredibile, un genio assoluto”.