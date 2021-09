Roberto Parli, Adriana Volpe “Ha problemi, va protetto…”/ Separazione e scontri social

Ormai da tempo i rapporti tra Roberto Parli e la moglie Adriana Volpe si sono deteriorati al punto da procedere con la separazione e dare vita a pesanti battibecchi social, ai quali sono spesso seguite le scuse (sempre a mezzo Instagram) da parte dell’imprenditore svizzero. I due, sposati dal 2008, hanno in comune la piccola figlia Gisele nata nel 2011. Subito dopo l’esperienza che ha visto la Volpe concorrente al Grande Fratello Vip, però, la coppia ha vissuto una crisi che non è mai riuscita a risanare.

Già in passato non erano mancati gli attacchi più o meno diretti dell’imprenditore all’ormai ex moglie Adriana, la quale ha sempre cercato di non alimentare le discussioni, almeno pubblicamente, soprattutto al fine di difendere la figlia Gisele. Lo scorso maggio era giunto il nuovo attacco da parte di Parli con un post social che ritraeva Adriana e l’avvocato Marco Profeta. Roberto Parli aveva lanciato pesantissime accuse scrivendo: “Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia”. Adriana era stata costretta ad intervenire censurando il post e parlando di “gravi problemi di mio marito”.

Le tensioni tra Roberto Parli e Adriana Volpe sembrano essersi tutt’altro che sopite e solo di recente l’uomo si sarebbe reso protagonista di nuovi attacchi social nei confronti dell’opinionista del Grande Fratello Vip 6. Quest’ultima, ospite del programma di Silvia Toffanin, Verissimo, ha rotto il silenzio parlando per la prima volta dell’ex marito e ribadendo, in parte, quando già aveva detto nei mesi scorsi. La donna ha sottolineato di aver visto, con il passare del tempo, il suo ex prendere una strada sempre più lontana da quella fino a quel momento condivisa.

Quello svelato dalla Volpe è stato un periodo per nulla semplice per la coppia, culminato poi nel loro addio: “lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”, ha spiegato Adriana al programma del sabato di Canale 5. Rispetto alle parole dette nei suoi confronti da Roberto Parli, la conduttrice ha ribadito la gravità delle parole dette dall’ex marito anche alla luce di una minore di mezzo. Tuttavia ha rivolto un appello invitando a verificare sempre le condizioni di chi fa delle dichiarazioni prima di riportarle: “Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”, ha chiosato.



