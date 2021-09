Adriana Volpe: “Io e Sonia Bruganelli due donne alpha”/ “Siamo diverse? Ben venga”

Adriana Volpe è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli. Una coppia inedita e secondo molti ben assortita, e a riguardo proprio l’ex concorrente del Gf Vip ha spiegato: “A me interessa avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi – le parole di Adriana Volpe durante un’intervista con Casa Chi – ci siamo supportati prima della diretta, abbiamo brindato insieme, ci siamo dati dei consigli, a me basta quello. Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo due personalità diverse e reazioni diverse a ciò che vedremo, ma ben venga, se no una diventa la copia dell’altra, ben venga che ci sia un caratterino diverso, siamo due donne alpha, toste entrambe ed è bellissima questa cosa. E’ un modo di confronto diretto, io auspico che si possa anche accentuare il tutto, sono sicurissima che avremo su tante cose due prospettive diverse”.

In collegamento la giornalista si dice convinta che Adriana cercherà di conquistare la moglie di Paolo Bonolis in diretta televisiva: “Penso che per il carattere che hai tu Adriana – le sue parole – cercherai di conquistarla nelle prossime puntate ma a luci accese non spente”. A quel punto la Volpe ha replicato: “Io l’ho già conquistata ma vediamo cosa accadrà, noi navighiamo a vista, siamo lì per commentare, abbiamo due modi di proporci diversi per fortuna, poi vedremo anche se è vero, su tante cose magari siamo simili”.

ADRIANA VOLPE SU SONIA BRUGANELLI: “LEI E’ MOLTO BATTAGLIRA, NON HA FILTRI”

E ancora: “Lei è molto battagliera, non ha filtri, questa cosa è bellissima, è arrivata col libricino con Aldo Montano in copertina, è una secchiona, una che studia e che osserva”. Ma se anche Adriana Volpe avesse avuto il libro chi avrebbe messo in copertina? “Avrei messo le Princess per memorizzare i nomi, sono quelli che conoscevo meglio”.

Ma dallo studio la incalzano “Sei una bugiarda, chi avresti messo? Se lei ha messo Montano, tu non metti le Princess… chi è il bonazzo?”. Ma Adriana Volpe non si sbilancia: “Forse avrei messo una donna alpha, se devo mettere un leader metto Manuel, e sono curiosa di vedere Andrea Casalino”.

