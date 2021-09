Roberto Parli vs Adriana Volpe/ Accuse choc dell’ex marito: “Gisele piange, vergogna”

Adriana Volpe sarà opinionista della nuova edizione del Grande Fratello VIP, al “via” domani sera: la notizia, tuttavia, non sembrerebbe essere stata colta dal suo — ormai ex – marito Roberto Parli. L’uomo, infatti, tra i commenti ad una fotografia pubblicata dalla showgirl su Instagram che la ritraeva insieme al conduttore Alfonso Signorini, ha iniziato a scrivere frasi apparentemente prive di senso, anche con riferimenti alla figlia.

“Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni”. E ancora: “Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? Nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?”. Roberto Parli pare non avere accettato l’idea che Adriana Volpe sia tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello VIP. Le parole al veleno rivoltele sul social network nelle scorse ore ne sono la dimostrazione. La rottura tra i due, d’altronde, è ormai appurata da tempo. Episodi di questo genere, inoltre, purtroppo non sono isolati.

Roberto Parli vs Adriana Volpe: la reazione della showgirl

Molti utenti del web si sono chiesti se l’account @parliroberto sia realmente di proprietà del marito di Adriana Volpe. In passato, infatti, ne utilizzava uno denominato @robyparli, che tuttavia – come scritto in un vecchio post del profilo incriminato – è stato hackerato. A conferma della presunta identità ci sono anche alcune fotografie inedite pubblicate in cui è ritratta Gisele, la figlia della coppia.

Le frasi scritte da Roberto Parli, ad ogni modo, hanno sconvolto non poco Adriana Volpe. La nuova opinionista del Grande Fratello VIP, infatti, dopo l’apparizione delle ingiurie a firma dell’imprenditore di origini svizzere, non ha esitato a cancellare il post. Inizialmente, forse, chi gestisce l’account aveva tuttavia tentato di eliminare soltanto i commenti in questione. “Cancellate pure”, si leggeva in uno di questi.

