Roberto Parli “E’ un gioco al massacro”/ Il marito di Adriana Volpe sbotta e attacca!

E’ crisi tra Roberto Parli e Adriana Volpe? Il messaggio che il marito della conduttrice ha fatto arrivare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 nella scorsa puntata ha lasciato intendere di sì visto che l’uomo ha parlato di alcuni atteggiamenti che, a suo dire, sono fastidiosi e un poco chiari, almeno da chi guarda dall’esterno il programma. Il punto centrale che Roberto Parli ha voluto ribadire e sottolineare in una lettera a TvBlog è che lui non ha alcun dubbio sulla moglie e sui loro sentimenti e che il suo messaggio parlava degli altri, degli spettatori e di chi guarda il programma per giudicare e dire la propria. A finire sotto la lente è il tenero rapporto che lega Adriana Volpe e Andrea Denver che, a detta dei due, è solo una pura amicizia. Da fuori in molto ci hanno visto altro tanto da mettere da parte, ad un certo punto, anche la coppia formata da Clizia e Paolo Ciavarro a favore dei due.

ROBERTO PARLI CHIARISCE LA SUA SITUAZIONE CON ADRIANA VOLPE

Oggi Roberto Parli ribadisce che quello che ha preso il via è “un gioco al massacro, un gossip che lo ha travolto e che non esiste nemmeno”. Con queste parole il marito di Adriana Volpe chiarisce la sua posizione in una lunga lettera in cui prova a spiegare che lui non è geloso della moglie, che si fida di lei e che sta provando a difendere il loro rapporto con le unghie e con i denti: “La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori… io ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto.. ma siamo finiti in un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente“. Se il capitolo Andrea Denver si chiude così non succede di più con le parole di Antonio Zequila che la moglie ha saputo già zittire: “Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello”. Tutto chiarito quindi? Adriana Volpe avrà modo di vedere il marito o ascoltare le sue parole?

