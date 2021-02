Roberto Parli, ex marito Adriana Volpe: “Non è vero ciò che ha detto”/ “I problemi..”

Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, parla della fine del matrimonio con la conduttrice. Dopo la partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello vip 2020, il matrimonio tra la Volpe e Roberto Parli non è riuscito a superare alcuni problemi che sarebbero iniziati nell’ultimo periodo. L’imprenditore, pur non svelando i motivi della separazione, ha voluto puntualizzare alcuni dettagli. “Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei. Non c’entra nulla la gelosia, anche perché da quando ci siamo conosciuti abbiamo vissuto in due città diverse. Mi fidavo di lei e lei di me. I problemi sono cominciati negli ultimi tempi”, ha spiegato Parli.

Roberto Parli: “La mia priorità è mia figlia Gisele”

La fine del matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli non sarebbe stata causata da altre persone. L’imprenditore, tuttavia, ha voluto fare una precisazione su alcune dichiarazioni fatte da Adriana Volpe sulla figlia Giselle. “In questo momento per me la priorità è Gisele. Adriana dice che nostra figlia è serena? Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione del genere”, ha puntualizzato Parli che si lascia andare ad una riflessione sul divorio – “Una storia che finisce è sempre una sconfitta…Però può essere anche uno spunto per riflettere”. Infine, conferma di essere single come l’ex moglie e di pensare unicamente alla serenità della sua bambina. “Non ho un nuovo amore. Al momento sono concentrato soltanto sul lavoro e sua mia figlia”, conclude.



