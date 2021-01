Adriana Volpe single “nessun flirt”/ Separazione da Roberto Parli, figlia “serena”

Da alcuni mesi Adriana Volpe è una mamma single, dopo la separazione dal marito Roberto Parli. Da un po’ di tempo ormai non si faceva che parlare di crisi tra la conduttrice e il marito e padre della piccola Gisele, anche se le ragioni che hanno portato alla fine della loro relazione dopo la partecipazione della Volpe al GF Vip non sono mai state realmente rese note. Parli, lo scorso novembre aveva riservato via social una serie di frecciatine rivolte proprio all’ormai ex moglie e che non erano affatto passate inosservate. L’uomo parlava di presunti “scheletri nell’armadio” ma al tempo stesso spiegava quanto fosse più appagante vedere felici i figli, dichiarando poi tutto il suo amore alla figlia Gisele.

Oggi Adriana Volpe ha ritrovato la sua serenità proprio al fianco della figlia avuta da Roberto Parli. Per la prima volta ha rotto il silenzio rispetto alla sua situazione sentimentale ed ha parlato della separazione a Novella 2000. La sua priorità, ha spiegato, ad oggi resta proprio la figlia che a breve compirà i suoi primi 10 anni. A proposito di Gisele, mentre l’ex marito aveva spiegato che “piange tutti i giorni” per via della separazione dei genitori, adesso Adriana ha ammesso di vederla “serena”.

ADRIANA VOLPE PARLA DOPO LA SEPARAZIONE

Al momento non ci sarebbe alcun nuovo amore nella vita di Adriana Volpe che ha ammesso di stare dedicando tutte le sue forze alla figlia Gisele. La bambina, secondo la conduttrice di Tv8, avrebbe ereditato “la tempra forte dei genitori” ed avrebbe per questo superato in maniera serena anche la separazione di mamma e papà. La Volpe, intanto, proprio a Novella 2000 ha smentito l’ipotesi di un nuovo flirt, spegnendo sul nascere ogni eventuale gossip: “No, in questo momento l’amore è tutto per mia figlia e per il mio lavoro”. Le ragioni che hanno portato Adriana a separarsi dal marito non sono mai state svelate e neanche l’imprenditore svizzero ha mai parlato dei motivi del loro allontanamento. Tuttavia non sono mancate le frecciatine via social da parte dell’uomo. Già lo scorso novembre, dopo la notizia della loro separazione anticipata dal settimanale Chi, Parli aveva fatto intendere la presenza di motivi misteriosi. Replicando ad un utente che le augurava una nuova compagna “meno bella e famosa ma più sincera”, Roberto Parli aveva commentato: “Famosa?? Di cosa?? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”. Qualcuno lo aveva additato come la causa della loro separazione, ma lui aveva replicato piccato: “Peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona”.



