Roberto Parli, marito di Adriana Volpe/ In Casa dopo il bacio? (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe è sposata. Questa l’affermazione più gettonata da parte dei fan del Grande Fratello Vip 4 fin dall’arrivo della conduttrice nel reality. I motivi sono molteplici, ultimo dei quali il bacio (seppur casto) dato a Pago durante il gioco Obbligo o Verità, una penitenza scelta da Antonella Elia. Intanto Roberto Parli ha deciso di fare un post piccato sui social, definendo “oca” la Elia per aver proposto quel particolare tipo di obbligo, sicuro che “la parola rispetto viene spesso dimenticata!”. Parli ha continuato il suo sfogo ricordando che la sua compagna di vita ha una famiglia che l’aspetta a casa, soprattutto una bambina stupenda. “Ma da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi. Quindi lasciate fuori i bambini!”. La polemica è continuata più tardi con un altro post, anche se con toni leggermente diversi: “Chi sostiene che Adriana è donna di spettacolo e che fa tutto parte del gioco, dico che non mi trovo per nulla d’accordo. Bisogna sempre azionare il cervello prima di parlare, anche durante un gioco come quello scelto per passare il tempo all’interno della Casa.

Roberto Parli e Adriana Volpe, incontro nella Casa del Grande Fratello Vip?

Molti artisti hanno deciso che la propria vita privata finisse in tv e sui giornali di gossip per far ‘carriera’ ma non Adriana (come tanti altri ovviamente)”. Clicca qui per leggere il post di Roberto Parli. Le sue parole tuttavia non hanno messo a tacere tutti quei telespettatori che vedono la sua reazione più che esagerata: “Se non le stava bene il gioco, avrebbe rifiutato. Stai facendo un casino per nulla, per gioco. Mamma mia che pesantezza”; “Sua moglie ha deciso di partecipare ad un programma trash che vive di trash e alimenta trash”; “I tradimenti sono altri non un bacio a stampo sulla bocca”. Qualcun altro invece gli ha ricordato che il gioco Obbligo o Verità richiama in qualche modo quello della bottiglia, che si usava fare da ragazzi, magari in spiaggia, e che prevedeva baci innocenti come in questo caso. Altri invece pensano che sia tutto concordato: Parli avrebbe dato sfogo alla propria gelosia solo per attirare l’attenzione su Adriana, che secondo alcuni potrebbe finire presto fra gli invisibili del programma.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe in Casa: la reazione del marito dopo il bacio a Pago

Adriana Volpe sta per scoprire che cosa sta accadendo all’esterno del Grande Fratello Vip 4 in sua assenza? Il marito Roberto Parli è ormai un fiume in piena e mentre condanna chiunque osi mettere in dubbio l’integrità della sua dolce metà, non esita a lanciare frecciate anche alla rete pubblica. “Grande Cucc! Non avevo dubbi, sei la numero 1”, dice commentando un articolo positivo sulla conduttrice, “un pensiero che ha sempre accompagnato la mia vita nei momenti difficili: ‘A volte non vuoi chi c’è, ma quasi sempre non c’è chi vuoi’. Forse oggi mamma Rai starà pensando a questo”. Non contento, l’imprenditore è ritornato poi sull’argomento Obbligo o Verità, suggerendo in un post di puntare invece sullo Shangai, che di certo non riserva brutte sorprese ai mariti delle concorrenti. “Fianco a fianco sempre insieme, anche quando siamo distanti”, scrive ancora in un altro post, pubblicando una foto romantica. Clicca qui per guardare il post di Roberto Parli. Nel frattempo la Volpe, ignara del caos all’esterno, continua a vivere il suo reality in tutta tranquillità e con l’eleganza che più la contraddistingue. Particolari che la rendono ancora più simpatica agli occhi degli ammiratori e che potrebbero permetterle forse di entrare persino nelle grazie dei delatori. Purtroppo per ora, rispetto agli altri inquilini, appare poco nelle inquadrature della produzione.



