Roberto Parli smentisce le accuse dell’ex Adriana Volpe/ “Mi minacciava e insultava”

Roberto Parli, le accuse mosse dall’ex moglie Adriana Volpe in tribunale

Roberto Parli e Adriana Volpe si sono lasciati nel 2020 e, poi, è seguito il divorzio che non sembra affatto pacifico. La conduttrice ha, infatti, denunciato il marito per maltrattamenti famigliari. Durante la prima seduta in tribunale, l’ex gieffina ha puntato il dito contro l’ex marito definendolo “aggressivo”.

Come riporta Biccy, Adriana di Roberto Parli dichiara: “Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva ‘ti rovino, ti distruggo. Appresa la notizia della pandemia, sono uscita dal GF Vip volontariamente il 19 marzo, quando sono stata informata che suo padre stava male ed era ricoverato. Mio papà, mentre ero ancora al Grande Fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto, 22mila euro in un mese.” E ancora: “Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online. Poi ha iniziato a dire davanti ai miei genitori ‘questa donna la distruggo’, ‘porto via la bambina e lei non la vedrà mai più’. La morte del padre l’ha turbato particolarmente. Si svegliava tardissimo, il pomeriggio era lucido, poi gli saliva il livore e la sera perdeva le staffe e diventava aggressivo“.

Roberto Parli smentisce le accuse dell’ex moglie Adriana Volpe

Roberto Parli ha smentito tutte le accuse che Adriana Volpe gli ha rivolto in tribunale, tramite la sua avvocato Laura Corbetta.

La legale ha parlato direttamente al Messaggero, come riporta Biccy: “È con indignazione per ciò che ha letto dalle svariate testate giornalistiche che Roberto Parli smentisce tutte le gravi accuse mosse dalla moglie, soprattutto quelle riguardanti la figlia che, anzi, è sempre stata da questi protetta. […] Con altrettanta menzogna e scorrettezza ha proferito le gravi accuse contro il marito divulgandole senza scrupolo, come quella riferita ai soldi che, a suo dire, avrebbe speso per scopi diversi da quelli famigliari. Accuse che Roberto Parli contesta e che saranno fatte oggetto di adeguata difesa e smentita, essendo il processo alle prime battute; semmai, è sempre stato il marito a provvedere al sostentamento in via esclusiva della famiglia, al pagamento di vacanze da sogno in località esclusive frequentate, grazie a lui, anche dalla moglie”.

