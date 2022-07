Roberto Policano vs Cairo/ “Il Torino non ha fatto mercato, i tifosi sono stufi”

“Il Torino sta dando via tutti i migliori, la piazza è a un punto di rottura definitivo: i tifosi sono stufi del presidente Cairo e dei suoi comportamenti”: così, nettamente, Roberto Policano ai microfoni di Tmw Radio. L’ex calciatore granata ha bacchettato il presidente granata per la gestione del mercato, tra i numerosi addii e gli scarsi rinforzi, e ha ribadito il suo pensiero ai microfoni di Tuttosport.

L’ex tornante del Toro ha spiegato che le ambizioni granata passano dalla volontà di Urbano Cairo di portare avanti investimenti: “Se il mercato si rivelerà al risparmio, allora sarà inevitabile pensare alla solita stagione in cui puntare a una salvezza tranquilla”. Altrimenti, ha proseguito l’osservatore oggi all’Udinese, sarà possibile pensare anche all’Europa: “Ma serve almeno reinvestire il ‘tesoretto’ accumulato con la cessione di Bremer”.

ROBERTO POLICANO SU BELOTTI E JURIC

Nel corso del dialogo con il quotidiano torinese, Roberto Policano si è soffermato sull’addio di Andrea Belotti, in scadenza di contratto, e ha affermato che probabilmente la colpa sta nel mezzo: “Perché si è aspettato troppo per iniziare a trattare il rinnovo di contratto. Ma sono dell’idea che il Gallo sia stato consigliato male”. A confermare ciò, il fatto che l’attaccante sia ancora senza squadra alla fine di luglio: “E ormai lontano da una piazza che lo ha amato come pochi altri dove, al posto suo, sarei rimasto senza alcun tentennamento”. Roberto Policano ha poi elogiato l’operato di mister Ivan Juric, un tecnico che rappresenta un grande valore aggiunto: “Ha dato un’impronta importante e ha convinto il gruppo a seguirlo nell’idea di un calcio molto dispendioso. E poi ha assicurato uno spirito molto da Toro: la sua figura calza a pennello in questa realtà”.

