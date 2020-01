Roberto Pruzzo “Lulic un mito”/ Poi le scuse: “Non volevo far male ai tifosi Roma”

Torna sui suoi passi l’ex bomber della Roma, Roberto Pruzzo. L’ex centravanti giallorosso aveva fatto irritare i supporters della Lupa a seguito delle sue dichiarazioni rilasciate soltanto pochi giorni fa ai microfoni dell’emittente radiofonica capitolina, Radio Radio. Parlando durante il giorno di Santo Stefano, lo scorso 26 dicembre, Bomber Pruzzo aveva elogiato così l’esterno d’attacco della Lazio, Senad Lulic: “Lulic è diventato il mio mito. È un operaio, ogni tanto va fuori giri, ma dimostra quanto possano essere utili questi calciatori in un contesto di alto livello come quello della Lazio. Quando hai una manovalanza così, ogni situazione si può risolvere. Ha 33 anni ma è ancora uno bello tosto, con giocatori così vai lontano”. Dichiarazioni che non sono state digerite dai supporters romanisti che si sono sentiti un po’ offesi, soprattutto per quel “diventato il mio mito”. Sui social Pruzzo è stato quindi attaccato duramente, e qualcuno è arrivato addirittura a chiedere che lo stesso venisse tolto dalla Hall of fame della Roma.

ROBERTO PRUZZO COMMOSSO: “NON DORMO DA GIORNI…”

Questa mattina, visto il clamore suscitato dalle sue parole, Pruzzo ha ben pensato di fare un passo indietro, e interpellato da Centro Suono Sport, altra emittente radiofonica di Roma, ha spiegato: “Sto vivendo malissimo questa situazione – le parole di un Pruzzo visibilmente commosso – sono arrivato a Roma nel ’78, e da quel giorno sono abituato ad avere l’affetto di tutti i tifosi della Roma, questa situazione mi fa stare male. Mai e poi mai avrei voluto fare del ‘male’ ai tifosi della Roma”. Quindi l’ex attaccante originario di Genova ha aggiunto e concluso il suo intervento dicendo: “Io non sapevo di questa situazione, non mi ricordo neanche i gol che ho fatto io per dire. La mia frase era una cazzata buttata lì, non volevo ferire nessuno. Io non dormo da giorni, ci sto male, mi sono rovinato il Capodanno…”.

