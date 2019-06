ROBERTO PRUZZO/ “Zapata alla Roma? Un bel colpo” (Ballata per Genova)

Roberto Pruzzo è uno degli ospiti di “Ballata per Genova“, l’evento di musica e beneficenza in onda venerdì 14 giugno 2019 in prima serata su Rai1 in diretta da Piazzale Kennedy a Genova. Per l’occasione sul palco ci sarà anche l’ex bomber della Roma reduce da due anni al Como come direttore sportivo. Due anni di successi, se consideriamo che questa stagione la squadra ha festeggiato il ritorno in Serie C. In realtà per l’ex attaccante della Roma potrebbe cominciare presto una nuova avventura a livello dirigenziale. Stando ad una serie di indiscrezioni rivelate dalla redazione di Sportitalia Felleca e Nicastro, ex proprietari del Como, sembrerebbero sempre più intenzionati a prelevare la società del Rieti, formazione della Lega Pro. Se la notizia venisse confermata, possibile che Pruzzo ricoprirebbe il ruolo di direttore sportivo.

Roberto Pruzzo: “Se dipendesse da me terrei sia Dzeko che Manolas”

Con il concludersi del campionato di Serie A 2018-2019 si comincia a parlare di calcio mercato. A farsi sentire è anche la voce di Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma e opinionista televisivo che a Radio Radio Mattino ha detto: “se dipendesse da me terrei sia Dzeko che Manolas. Il serbo è fisicamente più pronto di Higuain che l’ultimo anno è stato disastroso. Totti? Ha capito che incide poco come ruolo in società e allora ci sta il fatto che possa lasciare. Quella del Direttore tecnico, comunque, è dappertutto una figura di secondo piano”. Sempre a Radio Radio Mattino, l’ex bomber del Genoa ha anche parlato di Fonseca: “Non conoscere la realtà potrebbe essere un vantaggio all’inizio. Lo svantaggio potrebbe essere non conoscere bene le qualità dei giocatori. Sono curioso di vedere il mercato, da lì bisognerà ripartire. Senza Dzeko diventa difficile imboccare una strada superiore. E’ un allenatore solido, lo ha dimostrato. Bisognerà aspettare e vedere come la Roma si muoverà sul mercato”

Roberto Pruzzo: “Zapata sarebbe un bel colpo”

L’ex bomber della Roma, Roberto Pruzzo, durante un’intervista rilascia a Tuttomercatoweb ha parlato del futuro della Roma e dei possibili nuovi acquisti. A cominciare dalla gestione Gasperini: “ottimo allenatore che ha dimostrato di poter giocare per i massimi livelli. Non guardo a ciò che è successo a Milano con l’Inter. Gasperini può allenare grandi giocatori, dà un’identità di gioco e questa è una garanzia”. L’ex attaccante ha poi commentato le voci di corridoio che parlano di Barella e Belotti: “ottimi giocatori. Si parla anche di Zapata e sarebbe un gran colpo. Anche se non credo che l’Atalanta possa smantellare il gruppo, soprattutto se andrà in Champions”. Infine Petrachi su cui ha detto: “È bravo ma anche Monchi quando arrivò sembrava il Messia… Bisogna vedere quale sarà il budget e quale sarà l’impostazione della società”.



