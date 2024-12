DIRETTA MONOPOLI TARANTO, IN CAMPO UN DERBY PUGLIESE

La domenica pomeriggio della diciannovesima giornata del Girone C di Serie C entra nel vivo con la diretta Monopoli Taranto in campo alle 15,00. La sfida è un derby pugliese tra due squadre che vivono momenti opposti della loro stagione.

Il Monopoli di Colombo è terzo in classifica e punta al secondo posto occupato dall’Avellino dopo aver vinto l’ultima partita giocata contro il Giugliano. Male il Taranto che è ultimo in classifica con soli tre punti e ha perso tutte le ultime quattro partite giocate.

DIRETTA MONOPOLI TARANTO: LO STREAMING VIDEO SU NOW TV E SKY GO

La diretta Monopoli Taranto sarà visibile solo con un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita. Per non perdevi questa partita, avrete la possibilità di seguire anche la nostra diretta testuale.

MONOPOLI TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per entrare nel vivo di questo derby pugliese, andiamo a vedere quali sono le formazioni della partita. Il Monopoli di Colombo andrà in campo con un 3-5-2 con Angileri, Micelli e Bizzotto a difendere la porta di Vitale. Battocchio e Yabre saranno i due esterni di centrocampo con Bruschi e Grandolfo.

Il Taranto di Cazzarò avrà Papazov squalificato che verrà sostituito da Fiorentino, De Santis e Marong. Contessa e Verde saranno i due esterni mentre i due riferimenti offensivi saranno Zigoni e Battimelli.

MONOPOLI TARANTO, LE QUOTE

Passiamo a fare una panoramica sui pronostici della diretta Monopoli Taranto prendendo ad esempio le quote di Snai. La vittoria del Monopoli è data a 1,32, il 2 per il taranto a 9,00 e il pari a 4,25.