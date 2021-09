Roberto Valbuzzi ed Eleonora Laurito/ “Vita movimentata, sempre in giro per lavoro”

La coppia composta dallo chef Roberto Valbuzzi e sua moglie Eleonora Laurito è una delle più chiacchierate del momento. I due, infatti, stanno per partecipare a D’amore e d’accordo, il nuovo game show condotto da Katia Follesa dedicato a 15 coppie vip che intendono sfidarsi a colpi di domande sul loro rapporto sentimentale.

Una di queste è proprio la loro, e a quanto pare Roberto ed Eleonora non stanno più nella pelle: dovranno dimostrare di saperne più di tutti, per arrivare alla fine e conquistare un ghiotto montepremi da devolvere all’Airc. In questi ultimi mesi, l’attenzione mediatica si è concentrata spesso su di loro come coppia e su di lui come volto di Cortesie per gli ospiti, un altro programma di Real Time in cui il noto chef veste i panni di giudice. Sempre al fianco di Roberto, Eleonora non poteva proprio passare inosservata: su Instagram ha racimolato oltre 80 mila follower, e la sua carriera da influencer è ancora tutta in divenire.

Roberto Valbuzzi ed Eleonora Laurito: una coppia ‘movimentata’

Roberto Valbuzzi ed Eleonora Laurito si sono uniti in matrimonio circa due anni fa. Da quasi un anno, invece, sono genitori della piccola Alisea, protagonista anche di diversi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Eleonora si è affermata come influencer (più propriamente food blogger) realizzando dolci e pietanze varie. Il giudizio finale sulle sue preparazioni spetta al marito, che di mestiere fa proprio lo chef. Su Instagram, inoltre, la Laurito dispensa consigli in fatto di benessere, make-up e tanto altro ancora.

Eleonora Laurito ha inaugurato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie alla tv, dove l’abbiamo conosciuta come indossatrice del programma Detto fatto. Nel frattempo, tra un impegno lavorativo e l’altro, Eleonora ha conseguito la laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, per poi fare una breve esperienza come organizzatrice di eventi. Spazio anche alla maternità con l’arrivo della piccola Alisea, di cui si prende cura strenuamente soprattutto quando Roberto è lontano. “Dire che abbiamo una vita movimentata è poco…”, si legge in proposito sul suo sito web, “Robi è sempre in giro per l’Italia per il suo lavoro e io quando riesco a staccarmi dagli impegni del ristorante, amministrativi e contabili lo seguo!”.



