Roberto Vecchioni e Irene Bozzi, genitori Francesca Vecchioni/ “Con un padre…”

Roberto Vecchioni e Irene Bozzi: chi sono i genitori di Francesca Vecchioni

Roberto Vecchioni e Irene Bozzi sono i genitori di Francesca Vecchioni, primogenita del cantautore che ha fatto coming out con il padre quando era giovanissima. Roberto Vecchioni è stato sposato con Irene Bozzi dal 1973 al 1981, anno in cui arrivò il divorzio. Dopo la fine del primo matrimonio, Vecchioni ha incontrato la seconda moglie Daria Colombo con la quale ha avuto altri tre figli, Carolina, Arrigo ed Edoardo.

Tiziana Rocca "Gina Lollobrigida voleva vivere"/ "Sua morte è un colpo al cuore"

Nel 2012 è diventato nonno di due gemelle nate da Francesca che ha fatto coming out proprio con lui e, in seguito, di altre due bambine nate da Carolina. Cresciuta con i genitori separati, Francesca Vecchioni ha un ottimo rapporto sia con il padre che con la madre.

Francesca Vecchioni e il rapporto con il padre Roberto

Tra Francesca Vecchioni e il padre Roberto c’è un rapporto meraviglioso. Quando Francesca ha fatto coming out, il padre Roerto non ha avuto alcun ed è sempre stato il primo sostenitore delle scelte della figlia che gli ha fatto due regali meravigliosi rendendolo nonno di due splendide bambine che oggi hanno dieci anni.

Francesca Vecchioni, coming out e fidanzata: chi è?/ Dopo addio ad Alessandra Brogno…

“So che un genitore non può realizzare appieno il rapporto con i propri figli se non lo rende autentico. Nessuno può star bene con un padre o una madre che non lo ama per quello che è. E i genitori che non hanno la capacità di comprendere com’è il loro figlio o la loro figlia rischiano di perderli”, ha recentemente detto Francesca al Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE:

ROBERTO VITTORI, CHI È L'ASTRONAUTA/ "Ecco come si vive nella Stazione Spaziale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA