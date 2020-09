Roberto Zaccaria, marito Monica Guerritore/ Prima moglie Barbara: “L’ho amato ma..”

ROBERTO ZACCARIA, MARITO DI MONICA GUERRITORE

Monica Guerritore nel 2010 ha sposato il compagno Roberto Zaccaria, l’ex deputato del DS ed ex presidente della Rai e costituzionalista che in questi giorni si è molto battuto per il Sì al Referendum per il taglio dei parlamentari chiarendo che per lui sicuramente questo non è un attacco alla democrazia, non quello come quelli già visto in passato e nascosti dietro a promesse ed escamotage. Ma chi è Roberto Zaccaria? Classe 1941, il politico e dirigente pubblico è Presidente del Consiglio italiano per i Rifugiati ormai da sei anni e proprio durante uno scontro pubblico con Giorgia Meloni, la stessa attrice e moglie lo ha voluto evidenziare spiegando anche che il marito lavora gratis, solo per solidarietà in quanto essere umani e quindi pronti ad assolvere il proprio compito di aiutare gli altri e accogliere il diverso. Proprio del diritto dell’informazione e delle libertà Costituzionali, Roberto Zaccaria in questi anni ha fatto i propri baluardi partendo dalla sua Laurea in Giurisprudenza e finendo al suo lavoro in Rai prima come Consigliere di amministrazione per oltre quindici anni e poi come presidente per quattro anni.

LO SCONTRO CON LA PRIMA MOGLIE BARBARA

E la vita privata? Roberto Zaccaria ha sposato in seconde nozze Monica Guerritore ormai dieci anni fa ma a quanto pare i rapporti con la prima non solo molto buoni. Lui e Barbara si sono sposati nel 1973 ma in una recente intervista a Chi proprio la donna ha detto la sua sul marito e sui trent’anni che ha passato alla sua ombra facendo una scelta consapevole, una scelta d’amore ma tacendo troppo a lungo anche quando le cose non andavano bene: “Ho vissuto per quasi trent’anni all’ombra di mio marito, Roberto Zaccaria. L’ho fatto per una scelta consapevole, una scelta d’amore. Il nostro matrimonio era in crisi da tempo, ma io ho continuato ad amarlo. E non ho mai smesso di sperare che un giorno ci saremmo ritrovati. Cosi ho sofferto in silenzio, restando sempre nell’ombra. Ma adesso non posso più tacere”. Le sue parole sono arrivate proprio nel momento in cui i settimanali di gossip pubblicavano le foto dell’uomo con Monica Guerritore facendo scoppiare così la bolla anche nella vita privata del giornalista e imprenditore.



