Monica Guerritore, attrice di teatro e non soltanto, si racconta a “Tango”, partendo dalla sua infanzia: “I miei ricordi non sono davvero mai a fuoco. Ad esempio ricordo che a cinque anni ho sognato che il pianeta si divideva in due e io andavo da una parte e mia mamma dall’altra. Adesso che mia figlia ha una bambina di cinque anni, mi sono ricordata di quel sogno. Poi ricordo la grande solitudine a casa. Mia mamma non mi ha mai dato la sensazione del peso di avere due figli. Lei era una donna sola, una grande donna”.

Monica Guerritore, chi sono i genitori Dino e Giuseppina Pentimalli/ "Mia mamma è cambiata con la malattia"

La svolta, per Monica Guerritore, arrivò col il collegio: “Quando in prima media ero un po’ ribelle mi ha mandato subito in collegio, e non credo che sia stata una cosa facile per mia mama. Il collegio è stata la mia salvezza, io penso che senza controllo, a Roma, da sola, sarebbe potuto essere pericoloso. Ma mi ha anche dato la capacità di sopportare la solitudine, le malattie… E conoscere tante persone in tutto il mondo. Conoscevo ragazze di tutti i Paesi del mondo: c’era ancora la Persia, avevo compagne persiane”.

Monica Guerritore, chi sono le figlie Lucia Lavia e Maria Lavia/ "Per il lavoro ho dovuto trascurarle"

Monica Guerritore: “Così è arrivato il primo provino”

Monica Guerritore, ospite di “Tango”, racconta ancora: “Dopo il collegio, quando io sono dovuta andare da sola a Milano a lavorare, io ero già preparata”. Il primo provino, per la Guerritore, arrivò per caso: “Avevo accompagnato una mia amica e avevo una valigia perché dovevo andare a sciare. Dal buio della platea, mi chiesero cosa avevo preparato. Io risposi ‘niente, ho accompagnato una mia amica, devo andare a sciare’. E loro mi insultarono dicendomi ‘borghese di mer*a’. Dopo quattro giorni sono tornata a Roma e un mio amico mi ha chiamato perché sul Corriere della Sera c’era un articolo con scritto: ‘Strehler non comincia le prove se non trova quella ragazzina che non ha lasciato il nome ma doveva andare a sciare’. Lui è stato tutto per me”.