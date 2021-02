Roberto Zappulla, compagno Maria Teresa Ruta/ Lei: “con lui passione, chimica pura”

Roberto Zappulla è il compagno di Maria Teresa Ruta, la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’uomo è un produttore discografico molto noto nell’ambiente ed è legato da diversi anni alla Ruta. Un amore che la ex concorrente del GF VIP 5 ha raccontato anche all’intero della casa: “ci siamo conosciuti il 9 gennaio e il 9 marzo ci siamo messi insieme. I primi tempi erano tutti un litigio, poi ha deciso di seguirmi a Milano”. Parlando proprio della relazione con Roberto, la Ruta ha fatto un paragone anche con l’ex marito Amedeo Goria: “con lui era affetto che si è trasformato in amore, con Roberto è stata passione, chimica pura, che è un collante importante”. L’incontro tra i due è avvenuto proprio grazie al lavoro: Zappulla, infatti, oltre a lavorare come produttore discografico ha curato anche le colonne sonore di alcuni programmi televisivi tra cui uno condotto proprio dalla Ruta. In quell’occasione i due si sono conosciuti e poco dopo è scattato l’amore.

Roberto Zappulla: “Maria Teresa Ruta sei una madre meravigliosa”

Un amore importante quello nato tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta. Dopo un periodo iniziale di difficoltà, la coppia oggi è più innamorata che mai. Il compagno non le ha mai fatto mancare il suo supporto anche durante l’esperienza della conduttrice nella casa del GF VIP 5. In un preciso momento, infatti, Zappulla ha scritto una lunga lettera alla compagna per rassicurarla scrivendo: “non sei la mamma che ha abbandonato i figli. Nonostante i tuoi tanti impegni lavorativi non hai mai fatto mancare nulla a nessuno dei due. Sei stata una madre che c’è sempre stata, che ha dato ogni tipo di supporto, in tutti i sensi. Non sono qui per difenderti, ma per ricordarti la madre meravigliosa che sei. Non hai nessun motivo per sentirti in colpa, nessuna ragione: non raccontare quello che non sei, sentiti libera di dire la verità”. Parole che hanno emozionato la Ruta aiutandola in un momento di difficoltà vissuto nella casa.



