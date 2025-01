Dopo la separazione con Amedeo Goria e il divorzio arrivato nel 2004, Maria Teresa Ruta si è legata ad un altro uomo, Roberto Zappulla. La loro storia d’amore è cominciata nel 2006, quando la giornalista aveva ancora entrambi i figli neppure maggiorenni: Guenda e Gian Amedeo, infatti, erano ancora due ragazzini quando si è separata dall’ex marito, per via di numerosi tradimenti di lui. Con Roberto Zappulla, però, Maria Teresa Ruta ha ritrovato l’amore e la felicità: i due insieme hanno deciso di dirsi “sì” in giro per tutto il mondo. Una scelta sicuramente atipica che ha portato Maria Teresa e Roberto a sposarsi ben undici volte in giro per il globo, in vari angoli.

Manca ancora, però, il matrimonio più importante, quello più atteso anche dal punto di vista legale: la giornalista e conduttrice e il suo compagno, infatti, non hanno ancora pronunciato il loro “sì” in Italia. Il matrimonio sarebbe dovuto arrivare proprio nel 2024 ma nella vita della conduttrice sono successe una serie di cose importanti che hanno rimandato il momento tanto atteso. Maria Teresa Ruta, infatti, ha dovuto fare i conti con la nascita del nipotino Noah e la successiva depressione della figlia Guenda Goria, che non ha vissuto un momento semplice dopo essere diventata mamma.

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta: “Ho un rimpianto…”

Proprio per rimanere vicino alla figlia in un momento complicato, Maria Teresa Ruta ha deciso di rimandare il matrimonio in Italia con il compagno Roberto Zappulla. Ma chi è e cosa fa nella vita il marito di Maria Teresa Ruta? Nato nel 1963, Zappulla fa il produttore discografico e televisivo. I due si sono conosciuti proprio grazie al loro lavoro più o meno nello stesso ambito: stanno insieme dal 2006 e per ammissione della conduttrice, c’è solo un rimpianto nella sua vita. Quello di non essere riuscita a diventare mamma per la terza volta, dando un figlio a Roberto.