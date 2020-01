Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ Dopo Goria nuovo amore per la showgirl

ROBERTO ZAPPULLA, CHI È IL MARITO MARIA TERESA RUTA

Roberto Zappulla è l’uomo che da alcuni anni è al fianco di Maria Teresa Ruta, dopo il precedente matrimonio con Amedeo Goria finito nel 1999 (il cui divorzio è stato ufficializzato solo cinque anni dopo). Nel 2015 Zappulla è riuscito a portare all’altare la Ruta. Un matrimonio speciale e fuori dal comune, celebrato in Etiopia durante un viaggio di coppia e culminato dopo una relazione iniziata nel 2006, un anno dopo il divorzio della donna dal popolare cronista sportivo. Di Roberto Zappulla si sa molto poco, ma l’unica certezza è che ha contribuito a dare una svolta alla vita sentimentale di Maria Teresa. Dopo aver conosciuto la conduttrice e showgirl, i due sono andati a vivere a Luino, piccolo centro in provincia di Varese affacciato sul Lago Maggiore. Zappulla e la Ruta sono stati spesso paparazzati insieme e l’uomo, la raggiunse anche in Sudafrica nel corso della sua esperienza a Pechino Express, a dimostrazione del grande feeling che li unisce. Proprio per vivere la sua storia d’amore con Roberto, giunta dopo la ferita lasciata dalla fine del precedente matrimonio, la Ruta ammise in una intervista a Mattino 5 di aver lasciato che i figli vivessero da soli nonostante la giovanissima età. A dimostrazione di come l’uomo sia riuscito a farla tornare a vivere, facendola sentire all’inizio come una adolescente.

