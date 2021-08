Robin fa coming out/ L’assistente di Batman esce con un ragazzo: “Niente etichette”

Nel nuovo numero del fumetto Batman: Urban Legends #6 è arrivata una rivelazione che ha lasciato molti sbigottiti. Il protagonista è Tim Drake, alias Robin, il giovane amico e collaboratore dell’eroe di Gotham City ha fatto coming out, ammettendo di avere dunque un’attrazione per un uomo. Tutto accade quando Robin ha una vera e propria illuminazione, combattendo al fianco del suo amico Bernard Dowd.

Vasco Rossi: "Vengo a ballare in Puglia"/ Foto Tutore al braccio e cita Caparezza

“La gente continua a chiedermi cosa voglio. Ma io non riuscivo a capirlo. Qualunque cosa fosse, sembrava sempre fuori portata. Finora. Fino ad ora”, dichiara Robin nel fumetto, come riporta Il Giornale. Più tardi nel fumetto, Tim raggiunge Bernard sulla sua veranda ed è poi a lui che confessa tutto: “Ho pensato molto a quella notte e non so cosa significasse per me”, dice Tim. “Ma mi piacerebbe scoprirlo”. Così arriva il cominq out: “Speravo che l’avresti fatto. Tim Drake… vuoi uscire con me?” La risposta è chiara: “Sì… sì. Penso di volerlo”.

Katia Ricciarelli concorrente al Grande Fratello Vip 6?/ "Ha firmato il contratto!"

Robin, non il primo coming out dei fumetti

Non si tratta di certo del primo eroe che fa coming out. Nel 2006 Greg Rucka reinvetò Batwoman come lesbica, si è poi parlato di una relazione tra Harley Quinn e Poison Ivy. Di certo non vuole etichette Meghan Fitzmartin ,l’autrice del fumetto. In un’intervista rilasciata a Polygon ha infatti spiegato il suo intento: “Ci voleva una storia che fosse di identità e di scoperta” e ancora: “Tim non ha ancora messo un’etichetta su stesso. Né questa storia delegittima la sua relazione decennale con la collega supereroina Stephanie Brown. Volevo rendere omaggio al fatto che la sessualità è un viaggio e Tim sta ancora cercando di capire se stesso”, ha dunque concluso l’artista.

LEGGI ANCHE:

Alba Parietti: "Critiche? Sono un monumento nazionale"/ "Niente scalfisce il mio ego"

© RIPRODUZIONE RISERVATA