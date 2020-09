Robin Hood/ Video, su 20 il film di Ridley Scott con Russel Crowe

Robin Hood va in onda oggi, 7 settembre 2020, su Canale 20 a partire dalle ore 21.00. Il ladro gentiluomo, che ricevette attenzioni nel cinema del passato ma mai come in questa produzione annunciata già durante la lavorazione del film come kolossal, se non diciannove anni prima, con ‘Robin Hood – principe dei ladri’ nei quali l’eroe con arco e freccia fu Kevin Costner. Alla regia troviamo Ridley Scott che dopo gli incubi di ‘Alien’ fece le prove generali nel cinema ambientato nel medioevo con ‘Le crociate – Kingdom of Heaven (Kingdom of Heaven)’.

Dieci anni prima, tra l’altro, aveva già lavorato assieme al protagonista di ‘Robin Hood’, Russel Crowe, l’attore australiano che impersonò uno dei suoi maggiori eroi, il Generale Massimo Decimo Meridio decaduto gladiatore per volontà dell’Imperatore, per poi diventare il vendicatore di se stesso, della sua famiglia trucidata, di tutto il popolo romano, cinque Oscar in bacheca e decine di altri premi e nomination. Scott quindi ama questa tipologia di ruoli e ‘Robin Hood’ gli ha dato un altro soggetto sul quale costruire una storia amata da grandi e piccini. Accanto a Russel Crowe, nel ruolo di Lady Marian, Cate Blanchett.

Robin Hood, la trama del film

La storia di Robin Hood la conosciamo tutti e tutti sin da piccini siamo cresciuti nelle ingiustizie di Nottingham, delle ribellioni nella foresta di Sherwood, del cattivo Re Giovanni, sostituto del fratello Riccardo Cuor di Leone impegnato nella guerra di Francia, dello sceriffo di Notthingam che vuole denaro e l’amore della bella Lady Marian.

Una storia ben nota, ma il ‘Robin Hood’ prodotto nel 2010 parte da lontano, dal momento nel quale il nobile arciere orfano Robin Longstride, futuro ‘Hood’, anch’esso è in Normandia per combattere, di ritorno dalle Crociate in Terra Santa, il nemico francese e proprio Robin Longstride vedrà cadere il suo Re, Riccardo Cuor di Leone.

Tornerà quindi in patria con il cuore spezzato e tornerà a Notthingam assieme agli amici di battaglia Alan Dale, Little John e Will Scarlett, per scoprire i tranelli del nuovo Re Giovanni, le nefandezze dello sceriffo, le miserie del suo popolo, i dolci occhi di Lady Marian, e la storia s’infiamma e le frecce scoccano veloci come i dardi di Cupido.

