Robin Hood/ Video, su Canale 5 il film con Ridley Scott (oggi, 22 giugno 2020)

Si tratta di una pellicola realizzata nel 2010 da una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti d'America che ha visto impegnate diverse case cinematografiche tra cui la Universal Pictures che si è occupata della distribuzione. La regia del film è stata affidata a Ridley Scott con soggetto e sceneggiatura di Brian Helgeland, Ethan Reiff e Cyrus Voris. Il montaggio è stato realizzato da Pietro Scalia con la fotografia a curata da John Mathieson e le musiche della colonna sonora composta da Marc Streitenfeld. Nel cast del film sono presenti grandi nomi del cinema tra cui Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Max von Sydow, William Hurt e Oscar Isaac.

Robin Hood, la trama del film

Ecco la trama di Robin Hood. Siamo in Europa verso la fine del XII secolo con il giovane Robin che sta combattendo al fianco del proprio re Riccardo Cuor di Leone nelle crociate per cercare di salvare la terra sacra dal dominio dei musulmani. Purtroppo, durante un’imboscata, il re viene ucciso. È un momento estremamente delicato non solo per l’esito delle crociate, ma anche e soprattutto per il regno d’Inghilterra con alcuni nobili che iniziano a progettare e programmare una sorta di cospirazione ai danni di tutto il popolo inglese, in maniera tale da consentire al re francese di avere finalmente il controllo sul territorio. Robin, avendo perso il suo principale punto di riferimento che era il re, insieme ad alcuni suoi amici ed in particolar modo Little John and Will, decide di far rotta per ritornare in patria anche se lui praticamente non ha famiglia. Mentre stanno ritornandon si ritrovano dinanzi ad un’imboscata che sta per uccidere un nobile che aveva il compito di riportare la corona in Inghilterra e quindi informare dell’accaduto.

Alcuni soldati che sembrano essere francesi hanno assalito il nobile e i suoi condottieri e li hanno uccisi tutti. Il nobile, prima di morire, chiede a Robin di completare la sua missione di portare la corona in patria e al tempo stesso di avvisare suo padre della sua morte avvenuta in maniera coraggiosa in battaglia. Robin decide di soddisfare questa richiesta e quindi di far ritorno in patria fingendosi questo nobile e consegnando la corona. Dopo si dirige verso la contea in cui c’erano i possedimenti di questo nobile e, avendo incontrato suo padre ormai completamente cieco, finge di essere lui suo figlio. La sua sposa inizialmente si accorge della cosa anche se per il bene della contea fa finta di nulla. Robin si comporterà in maniera nobile nei confronti del suo presunto padre e della sua presunta moglie guadagnandosi il rispetto e quindi diventando effettivamente un punto di riferimento per quel territorio. Grazie alla sua nobiltà d’animo, saprà organizzare una resistenza che si opporrà a quella cospirazione che permetterà all’esercito francese di arrivare indisturbato sulle coste della Gran Bretagna, mentre all’interno del paese vanno in scena lotte intestine usate ad arte per rendere molto più semplice l’invasione.

