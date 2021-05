Robin Hood/ Video, su Rete 4 il film con Russell Crowe (oggi, 16 maggio)

Robin Hood va in onda oggi, 16 maggio, a partire dalle ore 21:25 su Rete 4. Si tratta di una pellicola uscita nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2010 che appartiene al genere storico e di azione. Questo film è stato diretto da Ridley Scott mentre la sceneggiatura è stata curata da Brian Helgeland.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto importanti come Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Max Von Sydow, Kevin Durand, William Hurt, Oscar Isaac e Eileen Atkins. Le musiche di questo film sono state composte da Marc Streitenfeld mentre la fotografia è stata curata da John Mathieson. Al montaggio c’è il maestro italiano Pietro Scalia.

Robin Hood, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Robin Hood. Alla fine del XII secolo, Robin Longstride e tre suoi fieri amici sono di ritorno in Inghilterra dopo le crociate. Purtroppo, durante la via del ritorno, i quattro amici si imbattono in Sir Godfrey, uno spietato signore che ora sembra governare il regno inglese e che ha preso il posto di reggente vista l’uccisione del buon re Riccardo. Robin decide lo stesso di tentare il rientro in patria, specialmente dopo aver assistito alle stragi che Godfrey ha perpetrato in Francia. Il suo unico obiettivo è quello di porre fine alla vita di questo malvagio uomo, ormai un chiaro nemico non solo della sua compagnia ma dell’intero regno inglese.

Infatti, a quanto pare Godfrey è in combutta con il re di Francia e cerca di aiutare quest’ultimo a conquistare le terre inglesi. Toccherà quindi a Robin, che nel frattempo ha assunto l’identità fittizia di Robin Hood, cercare di fermare le trame di questo uomo malvagio e dare vita ad una leggenda che verrà ricordata nei secoli dei secoli.

