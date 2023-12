Robot aggredisce ingegnere di Tesla nella fabbrica Giga Texas/ Elon Musk: “È successo due anni fa”

Due anni fa un robot ha attaccato un ingegnere della Tesla ferendolo in testa nella Giga Texas di Austin, enorme fabbrica nella quale l’azienda di Elon Musk punta a costruire un’auto elettrica da meno di 25.000 dollari, spiega l’Ansa. L’incidente è stato reso noto solamente ora: a riportarlo l’agenzia di stampa tecnologica The Information. Nonostante i fatti siano accaduti ormai due anni fa, l’episodio preoccupa ancora oggi: ci si interroga infatti su quanto potere abbiano tali mezzi come i robot e quali conseguenze la sua interazione con gli esseri umani possa avere.

L’ingegnere della Giga Texas aveva iniziato a lavorare su tre robot nel 2021, ma non si era accorto che solo due erano stati spenti, ha spiegato The Information, citando due testimoni. Così il terzo ha iniziato a muoversi e “ha immobilizzato l’ingegnere contro una superficie, spingendo i suoi artigli nel suo corpo ed facendo uscire sangue dalla sua schiena e dal suo braccio”. Dopo che il robot è stato spento, l’ingegnere è riuscito a liberarsi ma si è lasciato dietro “una scia di sangue”, si legge nel rapporto sugli infortuni presentato alla contea di Travis. Ad aiutare l’ingegnere sono stati i colleghi, che gli hanno letteralmente salvato la vita.

La replica di Elon Musk: “È vergognoso”

Non è la prima volta che un robot attacca un ingegnere o operaio. L’8 novembre 2023 in Corea del Sud un operaio è stato scambiato per una scatola di peperoni e schiacciato da un braccio robotico. Era già successo però più di quarant’anni fa: nel 1981, un dipendente della Kawasaki Heavy Industries, Kenji Urada è morto per aver ostacolato il percorso di un robot malfunzionante. L’incidente dell’ingegnere di Tesla, avvenuto nel 2021, non è un caso isolato: secondo The Information, quasi un lavoratore su 21 presso la fabbrica Tesla Giga in Texas è rimasto ferito sul posto di lavoro nel 2022.

Non si è fatta attendere la risposta di Elon Musk che su X ha replicato a un articolo che parlava dell’aggressione: “È davvero vergognoso che i media tirino fuori un incidente di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka e insinuino che ora sia dovuto a Optimus“.











