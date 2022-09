Roby Contarino: “Pensavo al suicidio, Lourdes mi ha salvato”/ “Lì la mia rinascita”

Roby Contarino, giovane scrittore, poeta, giornalista e blogger, racconta la sua devozione per Lourdes a “Di Buon Mattino”: “A Lourdes ho avuto una rinascita. È successo nel 2013 in un viaggio dell’Unitalsi. Poi nel 2014 ci sono tornato e dal 2015 al 2016 ho fatto un anno di servizio civile lì. Nel 2019 sono tornato a fare il cerimoniere al santuario. A Lourdes sono rinato. Sono stato vittima di bullismo fisico e psicologico a scuola. Tante volte ho pensato al suicidio, perché lo senti talmente tante volte che poi arrivi a crederci. Lì mi sono sentito amato per quello che ero”.

Don Luca Trovato: “La Croce simbolo di morte e amore”/ “Oggi mette a disagio ma...”

Dopo la visita a Lourdes, la vita di Roby Contarino è cambiata per sempre. Oggi, il giovane, si sente diverso, con l’amore di Gesù nel cuore, pronto a sostenerlo in ogni sua azione: “Questo amore lo sento ogni giorno nella mia vita. Io sento la presenza del Signore che illumina la mia vita, quell’energia che non mi fa perdere mai la voglia di sorridere”.

Giusy Versace: “A Lourdes dopo una promessa a mia zia”/ “Davanti alla grotta...”

Roby Contarino: “Dio vede quello che abbiamo nel cuore”

A “Di Buon Mattino”, Roby Contarino racconta di avere un “rapporto” speciale con la figura di Bernadette, alla quale per prima la madonna di Lourdes si è manifestata: “Bernadette è come mia sorella. Ho voluto scavare, sono andato oltre i libri, è un viaggio che ancora oggi sto intraprendendo. Ho avuto modo di entrare negli archivi di Lourdes, di leggere i rapporti dell’epoca. Per questo ho una visione di Bernadette a 360°. “Se Dio lo permette non ci si lamenta”, diceva lei. Dio ci ama talmente tanto… Lei vedeva la volontà di Dio in tutto ciò che accade nella nostra vita e non sempre è facile”.

Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli/ Il 29 settembre si festeggia a Roma

Particolarmente devoto a Lourdes, Roby racconta: “Il rosario fu l’arma di difesa di Bernadette. Le metteva tranquillità, era solita recitarlo la sera, prima di andare a dormire. Significa addormentarsi tra le braccia di Maria. Lo facevo quando ero a Lourdes, quella serenità di cui avremmo bisogno tutti quanti. Lei era così, nella sua semplicità, è stata grande agli occhi di Dio”. Infine, una riflessione: “Oggi siamo abituati ad amare gli altri per quello che hanno, se sono ricchi, per come si vestono… Dio vede quello che abbiamo nel cuore, è quella l’essenza vera, dovremmo imparare ad andare oltre. Questo porta ad avere quell’amore che vuole sempre qualcosa invece Bernadette ci insegna altro. Questo è quello che faccio con la clownterapia, è stato quello che ho fatto anche quando nel 2019 ho avuto modo di tornare a Lourdes per raccontare la storia di Bernadette ai pellegrini”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA