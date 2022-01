Roby Facchinetti ricorda Stefano D’Orazio/ “Momento duro, perso 7 persone per Covid”

Roby Facchinetti, ospite oggi di Domenica In, ha ricordato l’amico scomparso Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, morto a causa del Covid. Intervenuto durante la parentesi dedicata all’informazione sulla pandemia con l’intervento degli esperti, Roby ha commentato alcune immagini del periodo più dolorosa vissuto a causa della pandemia: “Queste immagini molto forti, quello era uno dei momenti più duri e dolori perché nella mia città non si capiva cosa stessa accadendo. Io ho perso sette persone”.

Il destino ha voluto che Stefano D’Orazio scrivesse una canzone sul Covid per poi perdere la vita proprio a causa del maledetto virus: “Stefano ha scritto la canzone sul Covid ma lui non ce l’ha fatta per questo”, ha ribadito con grande commozione il cantante ospite oggi di Mara Venier.

Roby Facchinetti, il ricordo di Stefano D’Orazio a Domenica In

Roby Facchinetti nel corso della trasmissione pomeridiana della domenica di Rai1 si è esibito proprio sulle note dell’emozionate brano “Rinascerò rinascerai”, scritto in piena pandemia con l’amico poi scomparso a causa del virus. “E’ un brano che evoca speranza, rinascita e questa era stata la mia volontà, fare un brano per la mia città che in quel momento aveva bisogno di aiuto e di essere confortata anche grazie alla musica”, ha spiegato.

A detta del cantante Roby Facchinetti, quel periodo più duro per la sua città di Bergamo ed in quella situazione di piena emergenza Coronavirus: “ha premiato la creatività”, ha aggiunto. “Non sarebbe mai nato quel brano”, ha precisato riferendosi alla canzone. Mara Venier, tuttavia, ha voluto ricordare come questo sia stato possibile proprio grazie “a te e a Stefano”.

