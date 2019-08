ROCCO CASALINO FIDANZATO CUBANO, CRISI DI GOVERNO/ Ritratto dell’inventore di Conte

Rocco Casalino, il portavoce del Movimento 5 Stelle, oramai non si nasconde più. Felicemente innamorato del suo Marco, Rocco finisce sotto la lente di ingrandimento di Dagospia in questo momento così critico per la politica italiana. La crisi di governo è diventata oramai realtà e, mentre Matteo Salvini ha rilanciato possibili elezioni nei prossimi mesi, il sito di Roberto D’Agostino si è soffermato sulla figura politica ricoperta dall’ex concorrente del Grande Fratello. Casalino, infatti, è non solo il portavoce del Movimento 5 Stelle, ma anche del premier Giuseppe Conte e capoufficio stampa. Per la serie ‘di strada ne ha fatta’ l’ex gieffino che, per chi non lo ricordasse, ha partecipato alla prima edizione con Marina La Rosa, Pietro Taricone e la vincitrice Cristina Plevani.

Rocco Casalino: “il più arrogante, volgare, portavoce della presidenza del Consiglio”

Rocco Casalino è “il più implausibile, arrogante, volgare, portavoce della presidenza del Consiglio che la storia ricordi è forse il solo che, alla fine, abbia conservato un suo senso dentro uno spirito del tempo così imbarazzante: per paradosso ormai pare un tipo ordinario, quello in grisaglia mentre tutti gli altri seguendo i suoi consigli si mostrano in costume e rotoli in spiaggia” scrive Susanna Turco per L’Espresso poi ripreso da Dagospia. In questo clima politico di crisi e poco roseo, Rocco Casalino si presenta agli occhi del popolo come ‘quello più normale’ al punto che in molti rivedono in lui il possibile successore di Luigi Di Maio alla guida del M5S. Del resto, inutile negarlo, che Rocco Casalino ha saputo imporsi sin dal 2000, anno del primo Grande Fratello da cui è uscito come uno dei personaggi più controversi e discussi.

Rocco Casalino stipendio e fidanzato: guadagna più di Conte

Anche Rocco Casalino è stato travolto dalle polemiche. Una delle più discusse è stata quella relativa al suo stipendio quotato intorno ai 169 mila euro lordi annui. Una cifra altissima che supera di gran lunga anche quella del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, non essendo deputato, guadagna uno stipendio di circa 114mila euro lordi all’anno. Al di là della polemica per lo stipendio d’oro, Rocco Casalino è finito nel mirino del gossip per la sua storia d’amore con Marco, ragazzo cubano arrivato nel nostro Paese proprio per vivere la sua storia d’amore. La coppia, infatti, è stata paparazzata lo scorso anno in spiaggia a Ponza, ma a far discutere non è stato tanto il suo orientamento sessuale, ma il suo ‘far parte’ di un partito che, in occasione della votazione delle leggi sulle Unioni Civili decise di schierarsi contro Monica Cirinnà dichiarando ‘le famiglie arcobaleno non esistono’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA