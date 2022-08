Rocco Hunt, “Caramello” tra i brani più trasmessi dell’estate 2022/ E rivela…

Rocco Hunt, Caramello è tra i successi dell’estate 2022

Rocco Hunt si gode il successo di “Caramello”, uno dei brani più trasmessi dell’estate 2022 con Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Una nuova super hit per il rapper salernitano che all’età di 11 anni ha deciso di cambiare la sua vita dedicandosi alla musica. Intervistato da thefrontrow.it ha raccontato cosa l’ha spinto a fare rap: “sicuramente l’ambizione e la fame. Quando ero bambino vedevo che il tessuto sociale non mi dava grandi prospettive. Così mi sono rimboccato le maniche e ho cercato la mia strada. Per fortuna l’ho trovata nel rap, nell’hip hop e, di conseguenza, nella musica”. Nato e cresciuto nella terra dei neomelodici, Rocco Hunt ha deciso però di virare verso una strada del tutto nuovo: “il rap mi è entrato nelle vene all’improvviso e non è più uscito. Diciamo che è stato lui a scegliere me”.

Non solo rapper, ma anche campione di free style. Una passione nata tra i banchi di scuola come ha raccontato il rapper: “quando andavo a scuola, molto spesso improvvisavo delle canzoni per i miei amici. Era solo un gioco ed un divertimento in classe. Successivamente mi sono avvicinato al mondo del free-style e la cosa mi ha entusiasmato. Non mi ritengo un campione, ci sono colleghi molto più bravi di me. Diciamo piuttosto che me la cavicchio. Quanto a prepararmi prima, la mia risposta è no. Tutto viene sul momento, se no che improvvisazione sarebbe? Appena arriva l’input parti e non ti fermi più”.

La grande popolarità per Rocco Hunt è arrivata grazie al Festival di Sanremo dove ha partecipato con il brano “Nu juorn buon”. “Non mi aspettavo di vincere, perché chi va all’Ariston deve rimanere con i piedi per terra. Diciamo che la vittoria è stata una grandissima soddisfazione, sia per i temi trattati sia per il genere che ho portato su quel palco” – ha detto il cantante che è ritornato sul palcoscenico del Teatro Ariston dopo alcuni anni con un solo grande obiettivo: “quando ho proposto la cover di Renato Carosone “Tu vuo’ fa l’americano” è successa una bella cosa, mi sono sorpreso e molto divertito. Volevo far capire alla mia generazione che Napoli ha un vastissimo repertorio sonoro. Il brano di Carosone è probabilmente uno dei brani più famosi al mondo, così ho voluto omaggiare la tradizione partenopea trasmettendo un messaggio molto semplice: “senza passato non ci sarà mai futuro”.

Infine il rapper ha parlato di talent show a cui non ha mai partecipato finora. “non mi sono mai ritenuto adatto per questo tipo di manifestazioni. La mia opinione sui talent è negativa, perché sono trasmissioni che illudono i ragazzi, li portano al successo nel giro di un paio di mesi e poi, dopo nemmeno un anno, li buttano nella spazzatura”.











