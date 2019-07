ROCCO HUNT/ Dopo il “ritiro” ecco l’album, il web s’infuria:”tutta pubblicità”

Alla fine Rocco Hunt ci sarà: il giovane salernitano farà sentire la sua presenza (e la sua musica) a Battiti Live, per la gioia di tutti i suoi fans che credevano di non poterlo più ascoltare. Il rapper ventiquattrenne, infatti, qualche giorno fa aveva annunciato il suo ritiro dalle scene musicali scuotendo il mondo della musica giovanile alle sue fondamenta. Le motivazioni non sono apparse molto chiare ma, a quanto sembra, Rocco Hunt non si sentisse più a suo agio per via delle eccessive pressioni da parte dei discografici che puntavano troppo su di lui e che, allo steso tempo, gli creavano difficoltà nell’uscita del suo ultimo album. Lo stesso Rocco Hunt aveva così parlato: “In questi anni ho creato così tante aspettative che francamente non sento più di riuscire a mantenere. Preferisco quindi lasciare il mondo della musica con il bel ricordo che avete di me. Scusate per il mio gesto: forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta finalmente a tutti quelli che boicottano quotidianamente la mia musica.”

Rocco Hunt: dopo il “ritiro” ecco spuntare il nuovo album “Libertà”

Per tutti i fans di Rocco Hunt sarà davvero bello poterlo riascoltare a Battiti Live, soprattutto dopo le ore tormentate di questi giorni. Forte di questo, Rocco Hunt non ha perso tempo su Instagram e ha immediatamente presentato il nuovo album, intitolato ‘Libertà’. La foto lo vede sdraiato al mare, in acqua, mentre guarda in alto verso il cielo. Il web, però, come è ovvio, non gliel’ha fatta passare liscia. In effetti le coincidenze sono piuttosto strane e dopo il famoso caso-burla di Mark Caltagirone, oggi le orecchie di tutti sono drizzate e pronte a scoprire l’imbroglio. Una utente di Instagram ha così commentato: “So che riceverò molti insulti per quello che sto per dire, ma è chiaro che è stata una messa in scena per pubblicizzare il suo nuovo album. far uscire un album ci vuol del tempo, non si può fare tutto in manco un mese, quindi lo sta preparando da molto e voi vi fate pure prendere in giro.” Avrà ragione oppure no?

Il web in rivolta:”uno spot pubblicitario”

Su Instagram Rocco Hunt ha così commentato l’uscita del suo nuovo album: “Qualcuno mi ha detto che apprezziamo le cose solo dopo che le abbiamo perse, così come la libertà. Libertà, in uscita il 30 agosto.” Uno spot pubblicitario, il suo, che ha stupito i fans dopo le dichiarazioni shock sul suo ritiro. Rocco Hunt, in relazione alle sue parole ha poi detto: “Sono stato impulsivo nel dire quelle cose, mi sono lasciato prendere dalla rabbia e ho parlato senza pensarci sù più di tanto. Mi dispiace ma sono stati i giorni più brutti della mia vita e non è stato affatto facile. Adesso però è tutto a posto, tutto tornato come prima. Mi sento pronto per tornare in pista e per dare il meglio di me per la musica.” Rocco Hunt, dunque, è pronto: la sua presenza a Battiti Live è già stata confermata e, forse, ci sarà anche spazio per sentire già qualche inedito dal nuovo album. Il pubblico giovanile, come sempre, continua a seguirlo con amore.





