Rocco Hunt/ Il fenomeno Lola Indigo e la hit dell’estate con Elettra Lamborghini

Rocco Hunt sarà tra i grandi protagonisti di Battiti Live 2022 pronto a infiammare un pubblico che d’estate sente ancor di più bisogno di musica da ballare. E lo ha fatto negli ultimi anni proponendo diversi brani che sono diventati virali, regalando al pubblico emozioni e nottate di balli scatenati. Anche quest’anno ovviamente Rocco non si è risparmiato facendo un featuring con due splendide ragazze e cioè Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

La canzone si chiama Caramello ed è uscita lo scorso 17 giugno riuscendo a conquistare l’attenzione del pubblico. Ovviamente gli occhi sono stati a lungo puntati sul nuovo fenomeno del momento cioè la bellissima Lola Indigo che non tutti conoscevano e che sul web era già un fenomeno. Come capitato spesso c’è aria fresca che si muove sul palco con ritmi latini, parole dolci e motivetto interessante. A Battiti Live sarà il momento di riproporre un brano che dà la sensazione di poter monopolizzare le radio lungo tutta l’estate. D’altronde ha le caratteristiche tipiche da musica da spiaggia che si balla e si ascolta tra un bagno e una partita a beach volley.

Rocco Hunt, la sua carriera da Nu juorno buono ai featuring

Rocco Hunt, nome d’arte di Rocco Pagliarulo, è un cantante italiano, principalmente un rapper, nato a Salerno il 21 novembre del 1994. Il cantante si è avvicinato fin da subito al mondo della musica e a scrivere testi per i suoi brani. La sua carriera è iniziata veramente dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte nel 2014, con il brano Nu juorno buono, ottenendo anche diversi premi. Dall’inizio del suo esordio come cantante ha realizzato cinque album: Poeta urbano, ‘A verità, SignorHunt, Libertà e Rivoluzione, l’ultimo uscito nel 2021. Ha realizzato anche alcuni prodotti per il cinema e per la televisione. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo con diverse canzoni, che hanno sempre portato un tocco di originalità e di freschezza al festival della canzone italiana. Tra i suoi brani più noti ritroviamo: A un passo dalla luna, Un bacio all’improvviso, Ti volevo dedicare, Fantastica, Caramello, Un beso de improviso, Solo quiero dedicarte e tante altre. Si è anche dedicato, in questi anni, a numerose collaborazioni con altri artisti e colleghi italiani, realizzando progetti e canzoni straordinari.

Il video col brano Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo













