Rocco Hunt per l’Italia Under 21/ Audio, “Benvenuto in Italy” inno per gli Europei

Rocco Hunt sarà il volto dell’Italia Under 21 agli Europei che vanno ad iniziare oggi, 16 giugno, con la sfida contro la Spagna pari categoria. Il cantante campano infatti ha scritto e interpretato la canzone ufficiale della competizione per gli azzurrini, si intitola “Benvenuti in Italy”. Si tratta di un brano molto fresco, prettamente estivo, e che si rivolge al pubblico dei più giovani quelli che sognano di diventare un giorno calciatori professionisti. Nei primi versi possiamo leggere: “Bambini giocano in strada, sognando Messi e Neymar”. Ovviamente il tema sul futuro non poteva mancare di fronte a una competizione come quella che metterà in mostra tutti i più giovani talenti del mondo. La nazionale di Gigi Di Biagio è prontissima per scendere in campo, Rocco Hunt anche.

Rocco Hunt per l’Italia Under 21, la crescita dell’artista

Non poteva che essere un giovanissimo come Rocco Hunt a comporre l‘inno dell’Italia Under 21 in vista degli Europei di categoria. L’artista campano è infatti un 1994, che negli ultimi anni ha dimostrato di avere grandissimo talento. L’abbiamo conosciuto per la prima volta nel 2014 quando partecipò al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con il brano Nu juorno buono, che vinse poi anche il Premio Emanuele Luzzati. L’artista proprio in quel brano mandava un messaggio di fratellanza, specificando: “Se tifi un’altra squadra sei lo stesso mio fratello”. Questa frase di fatto dovrebbe divenire uno spot per il calcio italiano fin troppo spesso pronto a polemizzare e a professare odio tra una tifoseria e l’altra.

