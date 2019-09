Rocco Schiavone 3/ Anticipazioni nuova stagione: “per Sebastiano Rocco responsabile del suo arresto”

Rocco Schiavone 3 si farà, le anticipazioni della nuova stagione

Rocco Schiavone 3 si farà, la serie tv con protagonista Marco Giallini. Mercoledì 2 ottobre 2019 sarà il momento della prima tv per le nuove puntate della serie con al centro il vicequestore. Ne ha parlato lo stesso interprete ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, specificando: “Rocco Schiavone mi somiglia moltissimo. Forse è il personaggio che più sento vicino e tornare a interpretarlo per me è quasi una cosa naturale. Tra me e lui ci sono diversi punti in comune. Spesso guardandomi allo specchio e dico che sono quello lì. E’ uno duro che non ha paura di niente“. Stasera andrà in onda in replica sulla Rai l’ultima puntata della seconda stagione dal titolo “Prima che il gallo canti”.

Rocco Schiavone 3, Marco Gallini: “Ritroveremo il nostro Schiavone un po’ solo, senza gli amici di sempre”

Di cosa parlerà Rocco Schiavone 3? La serie si farà, le anticipazioni ci raccontano già qualche particolare interessante. Ne ha parlato Marco Giallini, che interpreta il ruolo del vicequestore, che a Tv, Sorrisi e Canzoni ha specificato: “Ritroveremo il nostro Schiavone un po’ solo, senza gli amici di sempre. Sebastiano è convinto che Rocco sia stato responsabile del suo arresto mentre Caterina l’ha tradito. Cresce invece il rapporto con il ragazzino vicino di casa, Gabriele, di cui il nostro finalmente conoscerà la mamma. Ci sarà poi un bel colpo di scena”. La serie è stata prodotta da Cross Productions e RaiFiction e ambientata tra Roma e la Valle D’Aosta. Andrà in onda per quattro serate con i seguenti titoli: La vita va avanti, L’accattone, Apres le boule passe e Fate il vostro gioco.

