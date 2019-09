Rocco Schiavone 2/ Anticipazioni 25 settembre: il tradimento della Rispoli (Replica)

Mercoledì 25 settembre, in prima serata su Raidue, va in onda la quarta ed ultima puntata della seconda stagione di Rocco Schiavone. Nell’episodio dal titolo “Prima che il gallo canti”, il vice questore interpretato da Marco Giallini si ritrova a dover fare i conti con il tradimento della Rispoli che pensava di fosse dalla sua parte. Nel corso di una delicata indagine, infatti, il vice questore perde la testimonianza di un uomo che avrebbe potuto aiutarlo a scoprire la verità. Quello di questa sera è un episodio chiave per il futuro professionale e umano di Rocco Schiavone che, dietro l’aria da uomo duro e privo di sentimenti nasconde, in realtà, anche dei lati fragili, ma cosa accadrà davvero nell’ultimo appuntamento di Rocco Schiavone 2? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

ROCCO SCHIAVONE 2: LA MORTE DI UN UOMO E UN NUMERO DI TELEFONO…

A Castel di Decima viene trovato il cadavere di un uomo honduregno. Nelle tasche dei pantaloni della vittima viene trovato un biglietto con il numero di telefono di Rocco Schiavone. Sul caso indaga Grazia Bonanni del commissariato di Spinaceto. Nel frattempo, il questore Costa non fidandosi di quello che gli ha detto Schiavone sulla scomparsa di Luigi Baiocchi, scende a Roma con il vice questore che, continuando ad indagare, collega il morto Ruben Montoro a Baiocchi e a Barrio dell’ambasciata dell’Honduras. La Rispoli, invece, va a trovare il padre in ospedale, ma l’uomo muore poco dopo. Per la Rispoli è una liberazione e la donna finisce successivamente a letto per Schiavone. Quest’ultimo, però, vive un momento estremamente delicato. L’uomo, infatti, non riesce più a spostarsi liberamente: qualcuno lo segue e non perde di vista i suoi movimenti. Oltre a dover fare i conti con il proprio passato, Schiavone, per la prima volta, capisce che non può fidarsi di nessuno.

ROCCO SCHIAVONE: LA TERZA STAGIONE DAL 2 OTTOBRE

Dopo aver trasmesso interamente la seconda stagione, Raidue, da martedì 2 ottobre, sempre in prima serata trasmetterà gli episodi della terza stagione di Rocco Schiavone. Ad indagare sui nuovi casi ci sarà sempre Marco Giallini che, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, parlando del suo personaggio, ha detto: “Rocco mi somiglia moltissimo, è forse il personaggio che più sento vicino tra tutti quelli che ho fatto, e tornare a interpretarlo mi viene naturale. Tra me e lui ci sono molti punti in comune, mi guardo allo specchio e io sono quello lì. È uno duro, uno che non ha paura”. L’attore, inoltre, ha svelato che il Rocco Schiavone delle prossime quattro puntate sarà diverso da quello che ha conosciuto finora il pubblico: “Lo ritroviamo un po’ solo in realtà, senza gli amici di sempre”, ha detto l’attore che ha anche svelato la presenza di un colpo di scena che spiazzerà i telespettatori.



