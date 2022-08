Rocco Siffredi “30 anni di matrimonio con Rozsa Tassi, più di Totti e Ilary”/ “Lei gelosa? No, capisce…”

Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, presto 30 anni insieme: “Più di Totti e Ilary”

Rocco Siffredi e Rozsa Tassi stanno per celebrare 30 anni di matrimonio. Un traguardo importante che il pornodivo, oggi 58 anni, ha voluto sottolineare in un’intervista al Corriere della Sera, edizione di Bergamo. “Mia moglie mi dato due splendidi figli, equilibrio, serenità e l’anno prossimo festeggeremo trent’anni di matrimonio, più di Totti e Ilary.” ha spiegato Siffredi, spiegando come il suo lavoro non abbia mai creato problemi alla coppia.

“Mia moglie gelosa? Lei mi ha conosciuto sul set ed è una donna intelligente. – ha spiegato l’attore hard, chiarendo il suo punto di vista – Chi cerca di cambiare il proprio partner l’ha già perso.” Si è poi lasciato andare ad un retroscena molto personale: “Quando avevo 40 anni andavo a prostitute perché avevo l’impressione di mancarle di rispetto. Ma stavo malissimo, mi mancava il set. E lei lo ha capito.”

Rocco Siffredi, il lavoro di pornodivo e il rapporto con la famiglia

Anche i suoi figli, Leonardo e Lorenzo, di 22 e 26 anni, sono fieri del papà: “Non è facile avere un padre famoso. – ha spiegato Rocco Siffredi nel corso dell’intervista – In un documentario a me dedicato, Lorenzo, alla domanda ‘cosa pensi di tuo padre?’, ha risposto: ‘Ha avuto la fortuna di fare quello che gli piaceva nella vita ed è diventato il migliore’. Non potrei avere figli più bravi”. Ma qual è stata invece la reazione dei genitori di Siffredi quando ha spiegato loro che mestiere voleva fare? “Mia mamma sapeva che sarei arrivato a fare questo mestiere. Non mi ha detto “bravo”, ma non mi ha neppure cacciato di casa.” ha ammesso il pornodivo. Diversa la reazione di suo padre: “Papà, Gennaro Tano, era il vero Siffredi. Mia mamma diceva che quella era l’unica cosa che sapeva fare nella vita. E, quando uscì il mio primo film in italiano, era in prima fila al cinema con Moana” ha concluso.

