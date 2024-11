Rózsa Tassi Caracciolo, donna forte, elegante e perdutamente innamorata della sua famiglia, ha cresciuto i figli dovendo superare parecchi pregiudizi. E non solo i pregiudizi, ma anche la malattia del marito Rocco Siffredi, che da qualche anno è dipendente dal sesso. Classe 1972, Rózsa Tassi è nata il 29 giugno a Szolnok, in Ungheria e ha cominciato la sua carriera lavorando nel mondo della moda. Durante un evento a Cannes conosce il pornoattore Rocco Siffredi: tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine, visto che un anno dopo decidono di sposarsi. Dalla loro unione sono nati due figli: il primo Lorenzo e poi Leonardo. Una bella famiglia unita, anche se Rózsa Tassi Caracciolo non ha nascosto che ci sono state parecchie difficoltà.

Proprio negli studi di Verissimo, la moglie di Rocco Siffredi ha raccontato: “Io vedevo lui, la persona, e non quello che fa.” continua, “Vedevo il suo come un lavoro ed ero innamorata di lui. All’inizio non è stato facile per i pregiudizi. Ho sofferto quando mi hanno rifiutato alcuni lavori perché ero sua moglie“. Nel corso degli anni ha poi spinto il marito a curarsi dalla dipendenza dal sesso, dato che purtroppo era arrivata a diventare una vera e propria patologia che lo teneva lontano da casa. Ha dunque perdonato i tradimenti, comprendendo che dietro alle scelte di Rocco Siffredi c’era tanta sofferenza e difficoltà.

Rózsa Tassi Caracciolo e il grande amore per Rocco Siffredi

Essere la moglie di un attore porno non deve essere stato semplice. Lo sa bene Rózsa Tassi Caracciolo, la moglie di Rocco Siffredi che ha dovuto accettare il lavoro del marito che durante la sua longeva carriera ha condiviso la scena con più di 6000 donne. Un numero spropositato, ma reale visto che Rocco Siffredi è una vera e propria star mondiale del settore. L’attore è stato sempre perdutamente innamorato della moglie Rozsa Tassi visto che dalle pagine di AdnKronos ha dichiarato: “Io e mia moglie siamo molto uniti, siamo una famiglia vera“.

Non solo, l’attore ha anche ammesso che se per caso lei non lo volesse più, lui morirebbe, dato che ormai i due stanno insieme da oltre trent’anni. Rocco Siffredi, infatti, è consapevole che non è stato facile per la moglie accettare il suo mestiere, un coraggio, un atto di fede che l’attore ha sempre riconosciuto a Rózsa Tassi Caracciolo, grazie alla quale è riuscito più volte a riprendere in mano la sua vita.