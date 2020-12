ROCCO SIFFREDI: “COVID? HO SVILUPPATO IL CORONASUTRA”/ “Mai smesso di fare ses*o…”

Rocco Siffredi ha avuto il coronavirus ma non ha perso la voglia di scherzare: “Ho conosciuto il Covid e ho sviluppato il Coronasutra!“. Il più famoso pornoattore italiano, protagonista di una diretta Instagram con Gaetano Pecoraro de Le Iene Show, ha raccontato quella che è stata la sua esperienza con la malattia del 2020, che ha colpito tutta la sua famiglia: “Avevo una versione femminile: la Covidda. Non si voleva staccare da me. Sono stato l’ultimo della mia famiglia a diventare negativo dopo più di 40 giorni“. Siffredi ha sviluppato tutti i sintomi caratteristici del virus: uno in particolare, la perdita di gusto, lo ha particolarmente infastidito. Tutto sapeva di calce, racconta: “Sembrava che qualsiasi cosa fosse andato a male, anche quella cosa là, e lì poi diventa un problema“. A proposito, Rocco dice di non aver rinunciato alla sua passione neanche nei momenti più duri: “Non ho mai smesso di fare sesso: io ero positivo, anche mia moglie lo era e quindi non abbiamo mai rinunciato al piacere. Ho usato qualche senso in meno lasciando molto all’immaginazione“.

ROCCO SIFFREDI: “COVID? HO SVILUPPATO IL CORONASUTRA”

Rocco Siffredi ha raccontato a Gaetano Pecoraro de Le Iene che anche il mondo del porno ha dovuto rivedere i suoi protocolli di sicurezza. Eppure, spiega l’interprete, ad un certo punto l’istinto prende il sopravvento sulla precauzione: “Anche sul set sembra tutto surreale: tutti con la mascherina con disinfettanti alla mano e ragazze che si lavano in continuazione. Poi quando inizia il sesso si dimenticano del Covid. Si arriva con mille precauzioni e poi ci si fonde insieme come la natura vuole“. Su un aspetto, però, Siffredi non nutre alcun dubbio:”Meglio prenderlo con una scop*ta che con un abbraccio, almeno mi sono divertito“. Poi la chiosa, con una profezia che il pornoattore non vede l’ora di avverare personalmente: “Sia uomini che donne si ritrovano come in letargo, ma attenzione perché quando finisce tutta questa storia scoppia la bomba atomica del sesso. Ci saranno orge gigantesche e io dovrò organizzare party infiniti e finalmente potremo dire ‘Vaffanculo virus, welcome back life!“.



