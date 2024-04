Rosa Caracciolo, chi è la moglie di Rocco Siffredi/ “Stare con lui non è stato sempre facile”

Rosa Caracciolo è la moglie di Rocco Siffredi. Rózsa Tassi, in arte Rosa Caracciolo, è nata in Ungheria ed è tra le donne più invidiate al mondo. Dal 1993 è sposata con il re del cinema hard e dal loro amore sono nati due splendidi figli: Lorenzo e Leonardo. Proprio la donna parlando delle sue origini in una vecchia intervista ha rivelato: “sono nata in un paese a cento chilometri da Budapest. Mio padre imbianchino, mia madre – purtroppo scomparsa due anni fa – contabile”. L’incontro tra Rocco e sua moglieRosa Caracciolo è avvenuto tantissimi anni fa a Cannes in occasione del festival del cinema a luci rosse. Un vero e proprio colpo di fulmine, visto che i due non si sono più lasciati dal quel momento, anche se la coppia ha dovuto affrontare diversi momenti di crisi e difficoltà.

Rocco Siffredi e Cristina D'Avena foto insieme scatena fan/ "Diavolo e santa, presto novità" a cosa lavorano?

“Ha infranto il nostro patto, gli dissi che doveva curarsi” – ha raccontato Rosa Caracciolo che da sempre ha creduto nella storia con Rocco Siffredi nonostante la professione di pornoattore. La donna, infatti, ha sempre creduto che l’anima fosse la cosa più importante e per questo motivo è rimasta stupita quando un uomo ci ha provato con lei. ”

Rocco Siffredi e Alisa Toaff, pace a Le Iene dopo denuncia per molestie/ "Ho fatto male anche a mia moglie"

Rosa Caracciolo: “Rocco Siffredi aveva infranto il nostro patto”

“Ricordo che un giorno a Roma andai in banca e il cassiere ci provò con me. Avrà pensato: “Questa sta con Siffredi, ci starà con tutti”. Tornai a casa turbata, Rocco era furioso” – ha raccontato Rosa Caracciolo, la moglie di Rocco Siffredi. La donna, mamma di due figli Lorenzo e Leonardo, non ha dovuto mai rinunciare a nulla. La storia con Rocco però non è sempre stata rosa e fiori.

Proprio la ex attrice ha raccontato a Vanity Fair: “mentre era con una donna, gli partì per sbaglio una chiamata a me. Lo affrontai e mi confessò tutto il resto. Ero ferita, molto. Aveva infranto il nostro patto: sul lavoro fai ciò che vuoi, fuori no. “Devi curarti”, gli dissi”. Quella scoperta è stato un momento di grande crisi nella coppia con la donna che ha pensato perfino di lasciato. Alla fine però il lavoro li ha uniti e hanno proseguito la loro storia d’amore. Tra i punti in comune? “Se c’è una cosa che abbiamo in comune è il fatto di essere cocciuti” – ha rivelato la moglie Rocco Siffredi!

Alisa Toaff, giornalista che ha denunciato Rocco Siffredi/ "Una persecuzione, è stato sessista e molesto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA