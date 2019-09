ROCCO SIFFREDI/ Dalla morte del fratello Claudio alla voglia di risposare la moglie Rozsa (Non è la d’Urso)

Da diversi giorni ormai il nome di Rocco Siffredi rimbalza fra i titoli di gossip per via delle sue dichiarazioni su Moana Pozzi. Anche se la ritiene ancora oggi una donna di classe, in grado di dare filo da torcere a molte colleghe del moderno mondo dell’erotico, il divo per eccellenza non ha esitato a definirla “quasi asessuata”. Un pensiero misto fra l’ammirato e il cinico quello di Rocco Siffredi , che al di là dell’intervento a Novella 2000, ha fatto parlare di sé anche per quei racconti scottanti sulla sua infanzia. Durante una puntata di Io e te di notte, condotto da Pierluigi Diaco, Rocco ha parlato ancora una volta della madre, di come sia impazzita dal dolore in seguito alla morte del figlio Claudio. Il bambino aveva solo 12 anni quando una crisi epilettica se l’è portato via, mentre il futuro re dell’hard ne aveva solo 6. Eppure ricorda bene come la madre apparecchiasse sempre anche per il piccolo Claudio, convinta che potesse tornare da un momento all’altro.

ROCCO SIFFREDI, IL RICORDO DELLA MORTE DEL FRATELLO

“Mia madre prendeva il piatto e me lo spaccava in testa”, dice ancora. Un moto di rabbia nato da quella perdita mai accettata e alimentata dal fatto che Rocco bambino, in quel momento, ha deciso di scartare il pomodoro. “C’erano tutti i palloncini di un compleanno, li faccio scoppiare tutti”, aggiunge parlando del giorno in cui è morto il fratello. “Da lì in poi mi ricordo la mia vita”, conclude. Fra regalate e vissute, il mese di settembre di Rocco Siffredi si racchiude tutto in una sola parola: esperienza. Non solo quella legata alla mostra digitale di Van Gogh all’Atelier des Lumieres, in cui lo vediamo immergersi nei dipinti del grande artista con la moglie Rozsa Tassi. Ma anche quella offerta ai presenti intervenuti a Love Sex & Food Academy, un incontro divertente in cui Rocco ha rivelato per esempio quale sia stato il primo piatto mangiato con la moglie: Spaghetti al dente con tonno.

IL PIATTO PREFERITO DI ROCCO SIFFREDI

L’amore per il cibo di Rocco Siffredi non va forse di pari passo con la passione dimostrata in tanti anni sul set di molteplici film, sia davanti che dietro la telecamera. Il suo piatto preferito? “La pasta in bianco con olio e parmigiano”, dice durante l’evento, come ci svelano le sue Storie. Oggi, domenica 29 settembre 2019, Rocco Siffredi e la moglie Rozsa affronteranno però le cinque sfere di Live – Non è la d’Urso. Sempre più unita la coppia, anche se tredici anni fa qualche scossone c’è stato. E poi la ripresa, tanto che lo scorso agosto Siffredi ha annunciato di voler sposare di nuovo la consorte, ritornando in Ungheria per rinnovare i loro voti. A distanza di 25 anni dal loro primo sì. “Mi rimetterò lo stesso identico abito”, dice a Vanity Fair, un ritorno al passato a cui seguirà un party esclusivo per Rozsa alla corte dei Siffredi Studios.



© RIPRODUZIONE RISERVATA