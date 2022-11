Rocco Siffredi “Evasione fiscale? Sono unico c*glione che ha pagato”/ “Mi spaventai…”

Rocco Siffredi ha affrontato a “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani, anche il discorso legato all’aspetto economico della sua carriera e ai problemi avuti con il Fisco. In particolare, la presentatrice ha domandato all’attore hard: “Quanto avrà guadagnato lei nella vita – anche per difetto -, se posso chiedere?”. Un quesito al quale, dopo un sorriso, Siffredi ha risposto in questi termini: “Tantissimo se paragonato a un attore p*rno di fama mondiale, mentre se vengo paragonato a un attore di cinema di fama mondiale, ho guadagnato come una comparsa di Hollywood”.

Fagnani, tuttavia, non si è detta troppo convinta della veridicità delle affermazioni di Rocco Siffredi, il quale poco dopo, infatti, ha ritrattato: “Non posso lamentarmi”. L’occasione si è rivelata utile a ritornare anche sui guai con il Fisco che il divo del cinema vietato ai minori ebbe con la Guardia di Finanza, che lo accusò di essere un evasore fiscale.

ROCCO SIFFREDI: “IO EVASORE? HO VINTO LA CAUSA, MA I SOLDI NON ME LI HANNO RIDATI”

A tal proposito, Rocco Siffredi ha confidato che sua moglie Rosa Caracciolo (di cui ha parlato diffusamente in un altro momento dell’intervista a “Belve”, ndr) ama ripetergli che lui è “l’unico c*glione che ha pagato in Italia. Sono stato io a decidere di pagare perché mi sono un po’ spaventato, non avendo mai avuto questi problemi. Mi sono spaventato perché ho avuto delle persone intorno che mi hanno fatto pressione, dicendo: ‘Guarda che se non paghi, quando tua moglie passa alla dogana le tolgono tutto di dosso'”.

A quel punto, nella sua testa, Rocco Siffredi ha pensato: “Non posso fare questa figura di m*rda a mia moglie. E così ho pagato mezzo milione, nonostante io abbia vinto la causa. Io ho vinto e ho pagato prima. Poi sono andato in tribunale, ma i soldi non me li hanno ridati”.











