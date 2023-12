Rocco Siffredi in lacrime a Ballando con le stelle 2023: “Sensi di colpa per Lorenzo”/ “Pregiudizio su di me”

Ballando con le stelle 2023, Rocco Siffredi scoppia a piangere: “Mi sento in colpa per Lorenzo Tano”

Nella puntata finale di Ballando con le stelle 2023 che sta andando in onda questa sera al termine del dolcissimo Valzer tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando Selvaggia Lucarelli è stata la prima ad accorgersi che Rocco Siffredi, padre di Lorenzo, è scoppiato in lacrime. Chiamato in causa, il re dei film hard è sceso in pista al fianco del figlio e di Milly Carlucci ed a stento è riuscito a spiegare il motivo del suo dolore: “Voglio ringraziare tutti voi perché avete dato una possibilità a me, alla mia famiglia ed a Lorenzo di tornare a vivere ed il personalmente mi sento un poco responsabile per la fine della sua storia d’amore.”

Commosso per Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle 2023, Rocco Siffredi ha spiegato che la fine della lunga relazione del figlio con la fidanzata Laura è stata in larga parte colpa sua. La famiglia della ragazza inizialmente aveva compreso ed accettato il lavoro di Siffredi ma con il passare del tempo la situazione ha preso una piega diversa ed hanno influenzato la figlia a lasciarlo. Il ragazzo, ovviamente, di questa situazione ne ha sofferto tantissimo così come il padre Rocco che ha confessato: “Mi avessero dato una coltellata mi avrebbe fatto meno male.”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando pronti al colpo di scena finale: vinceranno Ballando con le stelle 2023?

Il Valzer di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle 2023 ha conquistato la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Tutti hanno dato dei voti alti per un totale complessivo di 43 punti e già in molti sospettano che questa finale possa concludersi con un colpo di scena: la vittoria della giovanissima coppia.

Lorenzo Tano ha tutte le carte in regola per vincere Ballando con le stelle 2023. Ha talento, si impegna, ha dimostrato di essere disciplinato ed educato e poi la storia d’amore nata con la sua ballerina Lucrezia Lando ha intenerito non poco il pubblico in studio a casa. Entrato in sordina il 27enne ha dimostrato di avere carattere e una propria personalità che è venuta fuori al momento opportuno.

