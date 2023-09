Rocco Siffredi in lacrime a Bella Ma’, gelo in studio/ Intervista sospesa, l’attore non riesce a proseguire

Siffredi ricorda l’amico morto e scoppia in lacrime: intervista sospesa

Rocco Siffredi è stato protagonista di un momento di commozione, negli studi di Bella Ma’. Il programma condotto da Pierluigi Diaco è andato in onda ieri, 11 settembre, dopo la pausa estiva. Il volto televisivo è scoppiato in lacrime durante l’intervista, ricordando un amico venuto a mancare alcuni anni fa.

“È stata dura, forse mi conosceva meglio di mia moglie, anzi senza forse. Siamo stati amici per 30 anni… Gabriele nella bara non riuscivo a vederlo morto” ha ammesso Siffredi con voce rotta. L’emozione è stata talmente importante da dover sospendere l’intervista per alcuni secondi.

Rocco Siffredi ha raccontato un aneddoto legato proprio a Gabriele, l’amico venuto a mancare qualche anno fa. Il volto televisivo ricordava il dolore profondo della figlia del cugino, quando il papà è morto. E’ a questo punto che il re del porno ha ceduto maggiormente, e le lacrime non gli hanno permesso di continuare.

“È morto tre anni fa, Gabriele. Se n’è andato talmente in maniera strana.. ho avuto sua figlia da me e lei soffriva da morire perché io cercavo in tutti i modi di distrarla… ma rivedeva in me il papà” racconta Siffredi, il quale ha già dovuto un subire un lutto importante: la perdita del fratello Claudio. La morte del fratello ha cambiato profondamente l’attore, il cui rapporto con la fede si è definitivamente deteriorato. Nonostante tutto, Rocco dimostra sempre tanto amore alla sua famiglia: sua moglie Rosa con la quale sono sposati da 30 anni e i suoi figli Lorenzo e Leonardo Tano: “Leonardo ha preso tutta la mia tenacia. Ma in un altro ambito. Lui usa molto di più la testa, diciamo…” ha dichiarato a Repubblica.

