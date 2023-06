Rocco Siffredi: “Maria Sofia Federico nel porn*? Un gioiellino!”/ Poi tranquillizza il papà: “Non scop*”

Maria Sofia Federico entra nel porn* e lavora con Rocco Siffredi: la reazione del pornodivo

Dopo avere aperto un profilo su Onlyfans, Maria Sofia Federico è tornata a far discutere per la sua scelta di fare porno ed entrare nell’Academy di Rocco Siffredi. La ex allieva-concorrente del programma Il Collegio ha affermato che la sua scelta nasce dal voler fare attivismo per riabilitare la condizione dei sex workers. Il padre, attraverso il programma La Zanzara, si è detto scosso dalla notizia, dichiarando “Io e mia moglie siamo quasi collassati” dopo aver appreso della decisione della figlia. L’uomo ha dunque accettato di parlare con Rocco Siffredi, da lui considerato “il male minore” nell’intera vicenda.

La Zanzara, programma radiofonico con Giuseppe Cruciani, ha successivamente intervistato Maria Sofia Federico e Rocco Siffredi, per scoprire la loro versione dei fatti.

Rocco Siffredi risponde al papà di Maria Sofia Federico e lo tranquillizza: “Questa non scop*”

Rocco Siffredi ha quindi detto la sua su Maria Sole, dichiarando: “Quando l’ho vista ieri sera era un po’ in difficoltà. Sembra un gioiellino in miniatura”. Così ha aggiunto: “L’ho vista e le ho detto ma te che ci fai qua?’”. In seguito ha sottolineato: “Io, imbarazzato? Questa ci dà i punti a tutti. Lei credo sia Valentina Nappi in miniatura. Guardatela bene! Lei comunque con questo mondo non c’entra niente, lei vuole fare altro, è una professoressa. Dite pure al papà che qua non scop*, una cosa è certa, può stare tranquillo”. Maria Sofia Federico ha poi spiegato: “I miei genitori si dovrebbero vergognare di me se fossi una ladra, se uccidessi, se insultassi o se facessi del male alle altre persone. Se loro stanno male devono curare il loro dolore in terapia non riversarlo su di me”.

