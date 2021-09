Rocco Siffredi, moglie e figli: Rosa Caracciolo, Lorenzo e Leonardo/ Ex miss Ungheria, poi..

Rosa Caracciolo è l’affascinante moglie del famoso attore hard Rocco Siffredi. Da più di venticinque anni, i due si amano alla follia e si sostengono a vicenda nei rispettivi progetti. Rosa Caracciolo ha lavorato come modella per diversi anni, poi si è dedicata alla sua vera passione, diventando stilista.

Rosa Caracciolo è la persona con cui Rocco ha deciso di mettere al mondo i suoi due figli, Lorenzo, nato nel 1996, e Leonardo, arrivato nel 1999. Il vero nome della moglie, tuttavia, è Rosza Tassi, un nome noto nell’est europeo associato al titolo di Miss Ungheria, vinto dalla donna negli anni novanta. L’incontro con Rocco Siffredi è arrivato qualche anno dopo, quando lei lavorava a Cannes come hostess, durante gli Hot d’or, i premi riservati ai film hard. Da allora non si sono mai più lasciati.

Rosa Caracciolo, Rocco Siffredi e i loro due figli Lorenzo e Leonardo

Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo sono saliti all’altare nel 1993 e sono follemente innamorati dei loro due figli, Lorenzo e Leonardo. Il primogenito è Lorenzo, è nato nel 1995; ha sempre vissuto nella città di Budapest, dove ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio e poi intrapreso con orgoglio la carriera nel mondo della fotografia.

Il secondo figlio di Rosa Caracciolo e Rocco Siffredi, invece, è Leonardo, nato nel 1999. Anche lui ha sviluppato una passione per la fotografia ed in particolare per la moda. Anche se è ancora molto giovane ha già cominciato a collaborare come modello di intimo per MSGM, nel frattempo sta continuando a studiare ingegneria-meccanica all’Università.

