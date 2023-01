Rocio Morales, compagna Raoul Bova/ “Amare è atto di altruismo e pazienza ma…”

Rocio Morales, compagna di Raoul Bova: la scintilla sul set di Immaturi – Il Viaggio

Rocio Morales e Raoul Bova sono una delle coppie più apprezzate dal pubblico nel panorama televisivo attuale. I due si sono incontrati per la prima volta sul set di Immaturi – Il Viaggio, nel 2013, e da allora non si sono più lasciati. Non sono mancati – e continuano a non mancare – i rumors e i pettegolezzi sul loro rapporto, questo perché quando si sono conosciuti l’attore usciva da poco dal matrimonio con Chiara Giordano, sposata nel 2000, con la quale ha avuto due figli Alessandro e Francesco. Inoltre, l’attore è parecchio più grande di Rocio: ha infatti diciassette anni in più, ma questo per la coppia non ha mai rappresentato un problema.

Raoul Bova, prescrizione per evasione 417mila euro/ Resta appello per i 600mila euro

Raoul Bova e la sua compagna sono diventati genitori di Luna nel 2015, mentre nel 2018 è arrivata Alma. Nonostante siano molto famosi, i due attori cercano di mantenere il proprio privato al riparo dalle voci e dai rumors del gossip, ma questo ovviamente non sempre gli riesce. Sui giornali e in tv, i loro nomi sono molto chiacchierati e considerando la loro popolarità non potrebbe essere altrimenti.

The Christmas Show, successo per anteprima film/ Nel cast Raoul Bova, Serena Autieri…

Rocio Morales, Raoul Bova e l’amore: “Mai annullarsi, è sbagliatissimo e poi…”

L’attrice spagnola ha recentemente pubblicato il suo secondo romanzo, Dove nasce il sole, una passione – quella della scrittura – che Rocio paragona all’amore che prova per il suo Raoul. “Scrivo romanzi come amo Raoul: per restare fedele a me stessa”, ha infatti titolato Repubblica, a seguito dell’intervista in cui la bella Rocio, oltre a parlare dei suoi progetti e della sua carriera, ha affrontato il rapporto con la sua dolce metà. “Trasferirmi in Italia è stata una scelta drastica e sofferta”, ha raccontato. “Avevo 25 anni ora ne ho 34, ho incontrato Raoul (Bova) sono diventata mamma due volte. L’amore? E’ un atto di altruismo, generosità, pazienza. Ma non bisogna perdere quello che sei, la tua vera essenza. In passato, in rapporti prima di Raoul, è capitato di perdere di vista me stessa. Mi ero annullata, ero diventata trasparente, volevo donare tanto all’altro che Rocio non c’era più. È sbagliatissimo”.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova prossimi al matrimonio?/ "Le farò una sorpresa…"

“Quante volte facciamo rinunce per compiacere le persone, ci annulliamo, rinunciamo a quello che ci piace per l’altro?”, ha continuato la Morales nella bella intervista pubblicata sul noto quotidiano. “Amare non significa che qualcuno ti deve cambiare o che devi cambiare l’altro, ma evolversi rimanendo fedeli a se stessi. Non bisogna annullarsi”, ha poi concluso la showgirl.











© RIPRODUZIONE RISERVATA