Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova/ “C’è una passione che ci unisce…”

Raoul Bova ospite di Verissimo per raccontarsi tra presente, passato e futuro. Da anni l’attore e fotomodello è impegnato con la collega Rocio Munoz Morales: i due si sono conosciuti circa dieci anni fa sul set di Immaturi – Il viaggio, anno in cui l’attore si stava separando dall’ex moglie Chiara Giordano, madre dei suoi due figli più grandi, Alessandro Leon, 20 anni, e Francesco, 19. Tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova è stato amore al primo sguardo, quello stesso sguardo che ha scatenato una passione incontenibile e che ancora oggi progredisce.

“Quando ami qualcuno, come io mi accorgo di amarlo, è sicuramente nei momenti difficili che te ne rendi conto: io volevo essere al suo fianco. Al di là del dovere, sentivo uno bisogno interiore di stargli vicino. Ho provato a supportarlo, a volte non sapevo come, mi sentivo sbagliata, perché a volte devi esserci e basta”, ha raccontato Rocio Munoz Morales in una precedente intervista rilasciata proprio su Canale 5 da Silvia Toffanin.

Nata a Madrid trentaquattro anni fa, Rocio Munoz Morales ha cominciato a danzare fin dall’infanzia, diventando in breve tempo un’eccellente ballerina. Ha lavorato con il cantante Julio Iglesias e per parecchio tempo come insegnante di danza nel programma tv Mira Quien Baila, ovvero l’edizione spagnola del nostro Ballando con le Stelle. Dopo aver preso parte ad alcune serie tv spagnole, la compagna di Bova ha lavorato come modella per Vogue, Vanity Fair e Elle. Non meno importante la passione per la scrittura, con due libri all’attivo.

Perché è importante “parlare del trovare se stessi nella coppia”, ha spiegato Rocio Munoz Morales a proposito della sua ultima fatica letteraria. Sul rapporto con il suo Raoul, più recentemente, ha raccontato un aneddoto divertente al sito iodonna.it, risalente alla scorsa estate: “Ci è successa una cosa molto divertente: a noi quattro piace ballare insieme, è una passione che ci unisce. Il sabato sera eravamo in albergo e ci siamo imbucati in un matrimonio, con le ciabatte e il cane, a ballare il Tuca Tuca. Finché ci hanno riconosciuti…”











