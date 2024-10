Rocio Munoz Morales, chi è la compagna di Raoul Bova: matrimonio in arrivo?

Da qualche anno Rocio Munoz Morales e Raoul Bova vivono un amore stupendo, capace di illuminare le vite dei due attori, che si sono conosciuti proprio sul set del film Immaturi ormai oltre un decennio fa. L’attrice si è raccontata al podcast Mamma dilettante, raccontando come il matrimonio sia sicuramente nel mirino suo e di Raoul Bova, ma allo stesso tempo non è vissuto nemmeno come un’ossessione dalla coppia, che spera di arrivare al traguardo per gradi: “Mi sarebbe piaciuto sposarmi e vorrei farlo, lo ammetto, ma non è per me l’obiettivo da raggiungere, mi piacerebbe fare una festa per festeggiare il nostro amore, questo sì” ha ammesso Rocio Munoz Morales riguardo al rapporto con il compagno di vita.

Secondo Rocio Munoz Morales, però, non si può oltrepassare quella che è per certi versi una regola fissa dei matrimoni, la proposta avanzata da parte dell’uomo: “In ogni caso, per me non può essere la donna a chiedere di sposarsi, quindi non lo farei mai io con Raoul” ha ammesso l’attrice spagnola.

Rocio Munoz Morales e il retroscena su Raoul Bova: “Non sapevo che fosse un attore famoso”

Nella vita di Raoul Bova galeotto fu il set di Immaturi, sul quale l’attore romano ha conosciuto una giovanissima Rocio Munoz Morales, che negli anni prima è diventata sua compagna di vita e poi la madre dei suoi figli. E pensare che l’attrice non aveva inizialmente compreso la portata di Raoul Bova, che in Italia era ovviamente famosissimo già da tanti anni:

“Lui era molto serio e professionale e non sapevo che fosse un attore famoso in Italia. Dopo il set, io sono tornata in Spagna e lui in Italia. Poi mi sono arrivate delle proposte di lavoro qui, ci siamo incontrati per caso ed era come se il tempo non fosse mai passato” ha raccontato l’attrice che ha poi svelato come siano serviti diversi mesi prima di passare al fidanzamento vero e proprio della coppia.

