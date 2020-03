Rocio Munoz Morales/ “Matrimonio con Raoul Bova? Non ha ancora fatto la proposta…”

Rocio Munoz Morales aspetta ancora la proposta di matrimonio di Raoul Bova. Lo rivela a “La Vita in Diretta”, mostrando le sue mani in favore di telecamere: manca ancora l’anello. «Quindi ancora niente…», conclude lei dopo essere stata sollecitata da Alberto Matano, che allora si è rivolto direttamente al compagno della sua ospite. «Caro Raoul, che dobbiamo fare?». L’attrice allora si sbilancia: «Se accadrà, faccio una promessa in diretta, sarai il primo a saperlo». Poi ha parlato del suo lavoro in teatro: è infatti a Roma con Giorgio Lupano per lo spettacolo “Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo squartatore”. «Mi piace studiare, amo il mio lavoro e lo faccio con rispetto nei confronti di chi lo fa da anni e ovviamente del pubblico». A proposito invece della reazione di Raoul Bova: «Era contento, mi sostiene nelle mie scelte. Sono compagna e mamma di due figli, quindi fare teatro è un po’ una follia, ma lo faccio col cuore. Ormai non posso fare a meno del teatro. E lui è molto fiero di me».

ROCIO MUNOZ MORALES E LA MANCATA PROPOSTA DI RAOUL BOVA

Lo spettacolo è ambientato nella Londra del 1888, in particolare nel quartiere di Whitechapel, dove avvengono diversi terribili omicidi che coinvolgono giovani prostitute e scuotono l’opinione pubblica. Giorgio Lupano interpreta il famoso detective Sherlock Holmes, mentre Rocio Munoz Morales veste i panni della famosa spia Irene Adler, che si unirà a Sherlock Holmes e Dr. Watson per le indagini. Ma nel futuro di Rocio Munoz Morales cosa c’è oltre al sogno di un matrimonio con Raoul Bova? «Io devo vivere di sfide, altrimenti non mi sento sfida. C’è una bella sfida, di cui ancora non posso parlare», ha dichiarato l’attrice a “La Vita in Diretta”. Al termine dell’intervista il conduttore Alberto Matano è tornato a scherzare proprio sulla proposta di matrimonio. «Io aspetto il tuo sms», ha detto all’ospite. E lei ha fatto finta di non capire: «Del matrimonio o della sfida?». Ma il giornalista si riferiva alla proposta e glielo ha ribadito…

