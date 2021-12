Rocio Munoz Morales/ Dieci anni di amore con Raoul Bova! Pizziccati insieme mentre..

Sono dieci anni di amore tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. E nel giorno del loro anniversario sono stati pizzicati insieme mano nella mano in una via di Trastevere a Roma. In gran forma, spensierati e felici, proprio come il primo giorno. La fotomodella e l’attore si godono il loro decimo anno insieme e posano per un nuovo servizio fotografico.

Il magazine di gossip Chi li ha intercettati mentre si scambiano tenerezze e sguardi romantici, gli stessi che si rivelarono magnetici sul set di “Immaturi”. La storia d’amore tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, dunque, prosegue a gonfie vele, nonostante i normali periodi di alti e bassi vissuti in qualsiasi relazione. I due, oggi, sono genitori di Luna e Alma e appaiono innamorati più che mai.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales insieme da 10 anni. L’attore: “siamo già sposati”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales non si sono ancora sposati e non è detto che salgano all’altare. D’altronde la coppia si sente già sposata, con una promessa di amore eterno che si rinnova giorno dopo giorno con piccoli gesti. “Ma io e lei siamo già sposati! La progettualità, in questo momento, è più nello star bene e in un possibile altro figlio. Io non metto limiti alla provvidenza!” aveva affermato l’attore un po’ di tempo fa.

Ciò che è certo è che Rocio e Raoul non hanno mai smesso di regalarsi piccole attenzioni. Così, come racconta il magazine Chi, nel giorno del decimo anniversario si tengono stretti e si parlano romanticamente all’orecchio. E’ la storia di un amore lungo un decennio e che ha dato vita alle loro splendide bambine Luna 6 anni, e Alma, 3.

